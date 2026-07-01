박완수 경남지사 취임…‘도민과 함께 경남 대도약’ 비전 선포

민선 9기 제39대 도정 출범

주력산업 강화·미래 신산업 육성

KakaoTalk_20260701_132253437_04 0 박완수 경남도지사의 제39대 취임식이 도청에서 열렸다./ 허균 기자

박완수 경남도지사가 1일 취임식을 갖고 '도민과 함께 경남 대도약'을 민선 9기 도정 비전으로 제시했다. 주력산업 경쟁력 강화와 미래 신산업 육성, 청년 정착 기반 확대를 통해 경남의 새로운 도약을 이끌겠다는 구상이다.경남도는 이날 도청 신관 대강당에서 각계각층의 도민 700여 명이 참석한 가운데 제39대 경남도지사 취임식을 개최하고 민선 9기 도정의 공식 출범을 알렸다.박 지사는 취임사에서 "민선 9기 경남도정은 도민을 가장 최우선에 두고 모두가 공존하고 상생하는 도민 대통합의 길을 열어가겠다"며 "책임과 본분을 지키며 경남 대도약을 통해 도민 모두가 행복한 경남을 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.민선 9기 도정은 지난 4년간 마련한 성장 기반을 토대로 산업 경쟁력을 높이고 민생 회복과 지역 균형발전을 함께 추진하는 데 초점을 맞춘다.이를 위해 △탄탄한 산업, 활기찬 민생 △촘촘한 복지, 건강한 일상 △즐기는 문화, 머무는 도시 △조화로운 균형, 잘사는 농어촌을 4대 도정 목표로 제시했다.산업 분야에서는 방위산업과 조선, 우주항공, 원전 등 경남의 주력산업 경쟁력을 한층 강화하는 동시에 제조 분야 피지컬 AI와 소형모듈원전(SMR) 등 미래 신산업을 새로운 성장동력으로 육성할 계획이다.청년이 지역에 정착할 수 있도록 교육과 일자리, 주거 등 정주 여건도 지속적으로 개선한다. 이와 함께 도민 중심의 조직 혁신과 책임 행정을 통해 행정의 효율성과 신뢰도를 높여 나간다는 방침이다.경남도는 민선 9기 출범을 계기로 산업과 민생, 문화, 복지, 농어촌 정책을 균형 있게 추진하며 지역 경쟁력을 높이고 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나갈 계획이다.