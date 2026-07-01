“중단 없는 가평 발전 이끌겠다”…서태원 군수, 민선 9기 힘찬 출발 선언

(가)서태원 군수 민선 9기 출범… “중단 없는 가평 발전” 선언1 0 서태원 가평군수가 1일 가평문화예술회관에서 열린 민선 9기 군수 취임식에서 취임 선서를 하고 있다. /가평군

서태원 가평군수가 군민과 함께하는 민선 9기 군정의 힘찬 출발을 알리면서 '중단 없는 가평 발전'을 선언했다.서 군수는 1일 가평문화예술회관에서 열린 취임식에서 "군민의 선택은 지난 4년의 성과에 대한 평가이자 앞으로 4년 더 큰 가평을 만들어 달라는 엄중한 명령"이라며 "소통과 화합, 통합의 군정을 바탕으로 중단 없는 가평 발전을 이뤄 나가겠다"고 첫출발의 포부를 밝혔다.서 군수는 취임사를 통해 "지역경제 활성화를 최우선 과제로 삼아 소상공인과 자영업자를 적극 지원하고 청년 일자리와 창업 기반을 확대하겠다"며 "GTX-B 노선 연장과 제2경춘국도 건설, 도로망 확충, 통합공공임대주택 공급 등을 통해 수도권 최고의 정주도시를 만들어 나가겠다"고 말했다.또한 그는 "교육발전특구 사업과 장학사업 확대, 청년 주거·창업 지원으로 미래세대가 머무는 가평을 만들겠다"며 "자라섬 국가정원 승격과 사계절 체류형 관광도시 조성, 청년농업인 육성과 스마트농업 확대를 통해 지역경제에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 밝혔다.복지 분야와 관련해서는 "군립의원을 차질 없이 건립하고 어르신과 장애인, 취약계층을 위한 촘촘한 복지안전망을 구축하겠다"며 "예방 중심의 안전관리 체계를 강화해 군민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 가평을 만들겠다"고 말했다.서 군수는 끝으로 "지난 4년이 가평의 가능성을 확인한 시간이었다면 앞으로의 4년은 그 경쟁력을 대한민국 최고 수준으로 끌어올리는 시간이 될 것"이라며 "군민과 함께 자연을 경제로 꽃피우는 도시, 누구나 살고 싶고 머물고 싶은 가평을 반드시 실현하겠다"고 강조했다.