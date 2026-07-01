한대희 군포시장 “정비사업 신속 추진 위한 전담조직 만들겠다”

1일 취임식 후 출입기자 간담회…" 시정 성공 밑바탕은 행정 신뢰"

clip20260701135453 0 한대희 군포시장(가운데)이 1일 시청 브리핑실에서 열린 출입기자 간담회에서 기자들 질문에 답변하고 있다. /군포시

한대희 군포시장이 정비사업의 신속한 추진을 위해 연말까지 전담조직을 만들겠다는 의지를 내비쳤다.한 시장은 1일 민선 9기 시장 취임식 직후 시청 브리핑실을 방문해 출입기자들과 간담회를 갖고 "시정 성공의 밑바탕은 행정 신뢰"라며 "정비사업 지역주민들이 군포시를 믿고 사업을 추진할수 있도록 앞으로 주민들과의 소통을 강화하겠다"고 말했다.특히 한 시장은 새롭게 구성될 정비사업 전담 조직은 "각 정비사업 현장마다 상황이 상이한 만큼, 담당 공무원이 해당 지역주민과 원활한 소통을 통해 정비사업 걸림돌을 신속히 제거하는 등 찾아가는 행정을 구현할 것이라고"고 강조했다.아울러 한 시장은 침체된 골목상권·소상공인 활성화를 위한 추가경정예산 편성 필요성을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "추경은 빠른 시일내 편성하되 지역경제에 긍정적 효과를 미칠 수 있는 사업으로 편성하겠다"고 말했다.군포시 고령인구 비율이 경기도 평균보다 높은 점을 감안해 젊은층이 정주할 수 있는 방안 마련에 최선을 다하겠다는 입장도 밝혔다.한 시장은 간담회를 마치면서 "다가오는 여름철 집중호우에 대비해 군포시가 잘 대처하고 중인 것으로 알고 있지만 과거 침수지역을 중심으로 저층 거주 주민들 실태를 파악해 피해를 당하지 않도록 다시한번 살펴보겠다"밝혔다.