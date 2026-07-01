전춘성 진안군수 민선 9기 출범…“모두가 행복한 기본사회 진안 실현”

07-01 진안군, 모두가 행복한 기본사회 진안 도약선언(기자간담회사진) (3) 0 전북 진안군이 1일 민선9기 제52대 전춘성 군수 취임식과 함께 비전 선포식을 진행하고 있다./진안군

전북 진안군이 민선 9기 군정 비전으로 '모두가 행복한 기본사회 진안'을 선포하며 군민 중심의 새로운 도약을 선언했다.진안군은 1일 제52대 전춘성 군수 취임식과 함께 '민선 9기 진안형 기본사회 비전선포식'을 열고 향후 4년간 군정 운영 방향과 핵심 정책을 발표했다. 이날 행사에는 기관·사회단체장과 주민 등 500여 명이 참석해 민선 9기 출범을 함께 축하했다.군은 충혼탑 참배를 시작으로 화합의 나무 심기, 기자간담회에 이어 본 행사인 '민선 9기 진안형 기본사회 비전선포식'을 개최했다.선포퍼포먼스에서는 '진안형 기본사회'의 청사진을 담은 홍보 영상 시청과 함께, 진안군수를 비롯한 각계각층 주민 6명이 참여한 '터치버튼 퍼포먼스'가 펼쳐졌다.참석자 전원이 참여한 카드섹션 기념촬영은 민선 9기 진안군의 비전과 가치를 군민과 함께 공유하고 연대하는 감동의 장을 연출했다.특히 이날 행사장에는 대통령 축전(부군수 대독)을 비롯해 각계각층의 축하 영상과 메시지가 이어져 민선 9기 진안군의 출발에 무게감을 더했다.전춘성 군수는 취임사에서 군정 비전과 함께 △ 모두가 누리는 따뜻한 기본사회 △ 든든한 미래를 여는 선진농업 △ 상생으로 번영하는 민생경제 △ 활력이 넘치는 건강 치유도시 △ 미래의 인재를 키우는 교육도시 △ 군민과 공감하는 소통행정 등 진안군이 앞으로 추진해야 할 방향에 대해서도 제시했다.전춘성 군수는 "이번 비전선포식은 민선 9기 진안군이 나아갈 이정표를 세운 뜻깊은 자리"라며 "민선 9기를 진안의 다음 100년을 준비하는 시간이 되도록 노력하겠다"고 전했다.더불어 "선포된 비전들이 군민들의 삶 속에서 실질적인 변화로 나타날 수 있도록 군민 여러분의 지속적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.