전진선 양평군수, 취임 첫날부터 현장 행보…민선 9기 군정 시작

의료·복지·청년 현장 직접 점검…지역경제와 미래 성장 기반 마련 추진

01-5 전진선 양평군수 민선9기 출범 0 전진선 양평군수 민선9기 출범./양평

전진선 경기 양평군수가 민선 9기 출범과 함께 취임 첫날부터 지역 곳곳을 찾아 군민과 소통하는 현장 행보에 나섰다. 형식적인 취임 행사 대신 의료와 복지, 청년 정책 현장을 잇달아 방문하며 현장 중심 군정의 출발을 알렸다.전 군수는 1일 충혼탑 참배를 시작으로 양평병원과 노인복지관, 청년 지원 현장 등을 차례로 방문해 운영 현황을 점검하고 현장의 목소리를 청취했다.이번 일정은 취임식을 대신해 군민 생활과 밀접한 현장을 직접 찾아 민선 9기 군정 운영 방향을 공유하고, 군민이 체감하는 정책 추진에 나서겠다는 의지를 담았다.전 군수는 먼저 양평병원을 찾아 의료서비스 운영 상황을 살피고 지역 의료 기반 확충 방안을 논의했다. 이어 노인복지관에서는 복지 서비스 운영 현황을 점검하고 이용 어르신들의 의견을 들으며 복지 정책 전반을 살폈다.물맑은양평종합운동장 물놀이장도 방문해 시설 운영과 안전관리 상태를 확인하는 등 여름철 군민 안전과 생활 편의 분야도 점검했다.이날 양평군의회 개원식에도 참석한 전 군수는 군정과 의회 간 협력의 중요성을 강조하며 지역 현안 해결과 군민 삶의 질 향상을 위한 소통을 강화해 나가겠다고 밝혔다.청년 정책과 관련해서는 청년정책 서포터즈를 위촉하고 청년 농업인과 창업 지원 현장을 찾아 청년들의 의견을 청취했다. 청년이 지역에 정착하고 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 군정 참여를 확대하고 실효성 있는 지원책을 마련해 나갈 계획이다.양평군은 민선 9기 동안 지역경제 활성화와 복지 확대, 청년 정착 지원, 농업·관광 경쟁력 강화 등 군민이 일상에서 체감할 수 있는 정책 추진에 행정력을 집중할 방침이다.전진선 군수는 "군정의 출발점은 언제나 군민이 있는 현장"이라며 "경제에 활력을 불어넣고 세대가 함께 행복한 양평을 만들 수 있도록 현장에서 답을 찾는 행정을 이어가겠다"고 말했다.