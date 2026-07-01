한득수 임실군수 민선 9기 출범…‘사람이 머무는 행복 임실’ 비전 제시

공공의료·농업혁신·KTX역 유치에 행정력 집중

1.제48대 임실군수 한득수호(號)출범 사람이 머물고 행복이 자라는 임실”선포2 0 한득수 임실군수가 취임식에서 연설을 하고 있다./임실군

한득수 제48대 전북 임실군수가 1일 공식 취임하며 민선 9기 군정의 막을 올렸다. 한 군수는 '사람이 머물고 행복이 자라는 임실'을 군정 비전으로 제시하고 군민 중심 행정과 지역 성장 기반 마련에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.임실군은 이날 임실군민회관에서 기관·사회단체장과 군민 등 1000여 명이 참석한 가운데 제48대 임실군수 취임식을 개최했다. 행사는 임실필봉농악 식전공연을 시작으로 취임선서와 취임사, 민선 9기 비전 퍼포먼스 순으로 진행됐다.한 군수는 취임사를 통해 "오늘 이 자리에 설 수 있었던 것은 변화와 혁신을 염원하는 군민 여러분의 위대한 선택 덕분"이라며 군민들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다.이어 "임실은 지금 인구감소와 고령화, 새로운 성장동력 확보라는 중대한 과제 앞에 서있다"며, "군민께서 맡겨주신 막중한 책임을 무겁게 받아들이고 '사람이 머물고, 행복이 자라는 임실'을 반드시 실현하겠다"고 밝혔다특히, 그는 이날 "군민이 주인이고, 군수는 머슴"이라는 점을 강조하며 △ 읍면장실을 1층으로, △ 면사무소 투명 아크릴 가림막 전면 철거 △ 군청 앞마당 열린공간 탈바꿈을 약속했다.민선 9기 군정의 핵심 정책도 제시했다.먼저 의료 분야에서는 필수 공공의료 기능을 강화하고 노인성 질환 중심의 1차 의료기반을 확충해 군민의 건강권을 더욱 두텁게 보장하겠다고 밝혔다.또 농업 분야에서는 고소득 신품종을 보급하고, 임기 내 농업 예산 비중을 25%까지 확대, 행정·의회·농협·농업인이 참여하는 '농정혁신위원회'를 설치해 지속 가능한 농업기반을 구축하겠다고 약속했다.교육·문화·관광 분야에서는 혁신적인 학교 모델을 통해 지역 인재를 육성과 문화예술은 '지원하되 간섭하지 않는다'는 원칙 아래 자율성과 창의성을 보장하는 문화환경을 조성하겠다는 운영 철학도 제시했다.군민주권, 군민우선의 행정분야에서는 군민 정책참여 창구인 '소통광장'을 운영하고, 복합민원을 신속하게 처리하는 원스톱 복합민원 처리시스템을 구축해 군민이 주인되는 군정을 실현하겠다고 밝혔다.이와 함께 민선9기 핵심목표인 '예산 1조원 시대'를 열겠다는 비전도 제시했다.이를 위해 △ 전국 규모의 이통장연수원 건립 사업 △ KTX임실역 정차를 위한 시설 개량사업비 △ 옥정호 순환도로등 총 1천억 국비확보 △ 새만금 현대차 9조 투자 임실 연계사업 △ 일진제강 연계한 피지컬 AI산업 핵심배후도시 육성 등에 행정력을 집중하겠다는 구상을 밝혔다.한편 취임식을 마친 한 군수는 군청으로 이동해 사무인계인수서에 서명한 뒤 제1호 결재로 '농어촌 기본소득 지급 계획'을 처리하며, 민선9기 본격적인 군정업무에 돌입했다.