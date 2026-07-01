정성주 김제시장 취임…“지평선 넘어 새만금까지 도약 이끌겠다”

정 시장, 환경미화원과 첫 일정…민선 9기 공식 출범

민선9기제10대김제시장취임식2 (1) 0 민선 9기 정성주 김제시장이 1일 김제문화예술회관에서 취임식을 갖고 중단 없는 김제 발전을 강조했다./김제시

정성주 김제시장이 1일 공식 취임하며 민선 9기 시정의 막을 올렸다. 정 시장은 시민과의 약속을 바탕으로 중단 없는 김제 발전과 미래 성장동력 확보에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.정 시장은 이날 오전 환경미화원들과 함께 시내 곳곳에서 생활쓰레기 수거 작업에 참여하며 민선 9기 첫 공식 일정을 시작했다.현장 근로자들과 소통하며 깨끗한 도시환경 조성을 위한 의지를 다진 뒤 김제문화예술회관에서 취임식을 가졌다.취임식에는 각계각층 인사와 시민 등 500여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 금산면 주민자치센터의 식전 공연을 시작으로 취임 선서, 취임사, 시민 인터뷰 영상 상영, 대통령 축하 메시지 대독 등의 순서로 약 50분간 이어졌다.특히 이번 취임식에서는 소상공인과 농업인, 어르신을 대표하는 시민 3명이 직접 시장에게 '시민 임명장'을 전달하는 특별한 순서가 마련돼 눈길을 끌었다.시민 임명장에는 김제시 발전과 시민 행복을 위해 더욱 책임감 있게 시정을 이끌어 달라는 당부가 담겼으며, 정 시장 역시 시민과의 약속을 되새기며 책임감 있는 시정 운영 의지를 다졌다.정 시장은 그간의 도전과 성취를 바탕으로 △ 공항 부지 대전환 △ 새만금 권역 활성화 △ 소상공인 택배비 지원 △ 농업 소득 증대 △ 우리동네 희망설계 △ 함께돌봄 등 미래 김제 도약의 성장 엔진이 될 핵심 공약들을 차질 없이 추진하겠다고 공표했다.이어 "시민들이 보내주신 성원은 지난 4년에 대한 격려이자, 앞으로의 4년을 더욱 잘 이끌어달라는 엄중한 명령으로 받들겠다"며 "시민의 뜻을 나침반으로 삼고 시민의 힘을 돛으로 삼아 지평선 너머 새만금까지, 김제의 더 큰 미래를 향해 힘차게 나아가겠다"고 포부를 밝혔다.