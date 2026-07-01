안성시, 민선 9기 첫 행보는 ‘어린이 안전’

백성초교, 경찰·유관단체와 합동 캠페인

생활안전·스마트 안전도시 등 시정 방향

1 (소통협치담당관) 김보라 안성시장, 민선 9기 첫 일정은 어린이 안전 (1) 0 김보라 안성시장은 민선 9기 첫 공식일정으로 관내 백성초교를 방문해 교통안전 캠페인을 펼치고 있다./안성시

김보라 안성시장이 민선 9기 취임 첫 공식 일정으로 초등학교 등굣길 교통안전 캠페인에 참여하며 시민의 안전을 최우선으로 하는 시정 운영 의지를 밝혔다.김 시장은 1일 백성초등학교를 찾아 안성경찰서와 녹색어머니연합회, 모범운전자회, 백성초등학교 관계자들과 함께 어린이 등굣길 교통안전 캠페인을 진행했다.이날 김 시장은 횡단보도를 이용하는 학생들의 안전한 보행을 지원하고, 운전자들에게 어린이보호구역 내 서행과 교통법규 준수를 당부했다.또 등교하는 학생들과 직접 인사를 나누며 통학로 안전 상태를 점검하는 등 어린이들이 안심하고 학교를 다닐 수 있는 환경 조성에 각별한 관심을 나타냈다.김 시장은 "민선 9기의 첫 일정을 아이들의 안전을 지키는 현장에서 시작하게 돼 더욱 뜻깊다"며 "어린이들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 환경을 만드는 것은 행정의 가장 기본적인 책무"라고 말했다.이어 "AI 시대에 맞춰 교통과 재난 등 다양한 분야에 빅데이터 기반의 선제 대응 시스템을 도입해 시민이 안심할 수 있는 스마트 안전도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.한편 김 시장은 이날 오후 민생 현장을 찾아 시민들의 의견을 청취한 데 이어, 아양도서관 옆 잔디광장에서 열리는 민선 9기 출범식에서 시민들과 시정 비전을 공유할 예정이다.