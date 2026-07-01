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김충영 의장·소길영 부의장 선출…익산시의회 전반기 원 구성

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익산 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 01. 15:27

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제278회 임시회 열고 의정활동 돌입
본회의2
제10대 전반기 의장 김충영 의원이 제278회 임시회 제1차 본회의를 진행하고 있다./익산시의회
전북 익산시의회가 제10대 전반기 의장에 김충영 의원(중앙·마동)을, 부의장에 소길영 의원(웅포·성당·용안·망성·용동·여산·왕궁·춘포·팔봉)을 각각 선출하며 전반기 의장단 구성을 마쳤다.

익산시의회는 1일 제278회 임시회 제1차 본회의를 열고 향후 2년간 의회를 이끌어갈 의장단을 선출했다고 밝혔다.

김충영 의장은 당선 인사를 통해 "익산시의회를 한층 더 높은 품격과 전문성을 갖추고 시민들에게 진정으로 존경받는 기관이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

소길영 부의장은 "부의장으로서 역할에 충실하겠다. 익산시의회를 일 잘 하는 의회, 시민들로부터 사랑받는 의회로 함께 만들어가겠다"고 전했다.

김충영 의장은 5선 의원(제6, 7, 8, 9, 10대)으로서 제9대 전반기 산업건설위원장을 역임했으며, 평소 자전거를 시민과 소통하는 매개체로 삼아 자전거를 직접 타고 시민들의 삶터 곳곳을 살피는 '자전거 의원'으로 정평이 났다.

소길영 부의장은 재선 의원(제9, 10대)으로서 제9대 후반기 산업건설위원장을 역임했고 지역농업 경쟁력 강화, 지역경제 활성화, 주민 생활환경 개선에 관심을 기울이고 실효성 있는 제도를 마련하는 데 힘써왔다.

시의회는 이날 오후 2시에는 개원식을 갖고 25명의 의원은 의원의 직무를 성실히 수행할 것을 다짐하는 의원선서를 했다.

앞으로 제10대 전반기 의회는 지역 현안 해결과 시민 삶의 질 향상을 위한 본격적인 의정활동에 나설 예정이다.
박윤근 기자

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