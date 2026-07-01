[취임사] 전성수 서초구청장 “서초 전성시대2 완성”

전성수_20250617 청장님 프로필 촬영-증명 0 전성수 서초구청장

존경하고 사랑하는 42만 서초구민 여러분서초는 새로운 역사를 썼습니다. 지방선거 역대 최고의 투표율로 '서울시 투표율 1위'를 위대한 서초구민께서 만들어 주셨습니다. 이는 서초 최고의 자산인 '성숙한 주권의식'을 보여주신 결과이자, 미래를 향한 열망과 자부심이 만들어 낸 증표입니다.우리 서초는 이미 여러 지표를 통해 그 저력과 품격을 입증해 왔습니다. ①기초지자체 브랜드평판 전국 1위, ②사회안전지수 4년 연속 서울 1위, ③생활만족지수 서울 1위, ④공약이행평가 서울 1위, 그리고 ⑤투표율 서울 1위에 이르기까지, 눈부신 5관왕의 성과를 함께 이루어냈습니다.지금의 1위에 안주하지 않겠습니다. 약속을 지키는 신뢰행정으로 구민 여러분과 함께 살기 좋은 도시 '서초의 가치'를 더욱 높이겠습니다.존경하는 서초구민 여러분구민 여러분이 보내주신 높은 성원을 마주하며, 더욱 막중한 책임을 무겁게 느끼고 있습니다. 서초의 미래를 결정하는 중차대한 시기에, 맡겨주신 소명을 완수하기 위하여 성심성의를 다하겠습니다. 오직 주민 여러분의 뜻을 받들어 서초의 자부심을 지켜내겠습니다. 가장 앞에서 길을 열고, 가장 낮은 곳에서 목소리를 듣고, 가장 마지막까지 책임지는 구청장이 되겠습니다. 온 마음을 다하는 전성수표 '전심(全心)행정'으로 보답하겠습니다.지난 6월 4일 직무복귀 첫날 제1호 결재로 '재건축 신속지원단 운영계획'에 서명하며 최대 현안인 재건축사업의 가속 페달을 밟았습니다. 일 잘하는 서초구청 공직자들과 함께 직접 재건축 현장으로 찾아가서 막힌 곳은 뚫고, 느린 곳은 원활하게, 그리고 걸림돌은 제거하겠습니다. 현장의 목소리를 듣고 신속을 넘어 쾌속으로 추진하겠습니다.이제 '서초 대변혁'의 문턱까지 왔습니다. 글로벌 AI산업거점을 조성하고, 반포대로 문화벨트를 완성하겠습니다. 사람 중심 보행·대중교통 네트워크를 강화하고, 공원·녹지는 복합여가문화 공간으로 재편할 계획입니다. 또 양재역 일대를 복합도심으로 육성하고, 강남대로변과 대규모 저이용 부지를 미래형 복합거점으로 조성하겠습니다. 서초형 명품주거단지와 생활 인프라를 구축해 모두 함께 성장하는 도시를 만들겠습니다.사랑하는 서초구민 여러분지난 4년이 '서초 전성시대 1'을 힘차게 열었다면, 앞으로 4년은 '서초 전성시대 2'를 완성해 나가는 시간이 될 것입니다. 다섯 가지 미래비전을 통해 구체화해 나가겠습니다.첫 번째, 활력 경제도시입니다. 양재·내곡 일대 글로벌 AICT 벨트를 조성하겠습니다. 양재AI특구와 ICT진흥지구의 시너지를 극대화해서 AI인재 양성과 스타트업 및 유니콘 기업 육성까지 연결하겠습니다.두 번째, 명품 주거도시입니다. 재건축은 속도가 생명입니다. 행정 병목현상을 타파하여 주민들의 기다림을 결실로 바꾸겠습니다. 재건축 공공기여를 통한 생활공유시설 확보로 주변 지역까지 함께 개선되는 서초형 명품 주거도시를 만들겠습니다.세 번째, 일상 문화도시입니다. 케미스트릿 강남역에서 고터·세빛 관광특구까지 연계한 관광코스를 구축하고, 예술의 전당, 서리풀공원, 세빛섬을 잇는 서초 문화벨트를 완성하겠습니다. 정보사 부지 문화 콤플렉스를 조성하고 구립 미술관·문학관·소극장 건립을 추진해 일상이 예술이 되는 서초를 완성하겠습니다.네 번째, 녹색 복지도시입니다. 65세 이상 어르신 대중 교통비와 대상포진 예방접종비를 지원하겠습니다. 서초 효도·문화·체육 셔틀버스는 '서리풀버스'로 통합 운영해 어르신 등 이동권 보장을 위해 안팎으로 든든하게 지원하겠습니다. 보육은 스마트 인프라 조성을 통해 부모가 안심하고 아이가 행복한 서초를 만들겠습니다.다섯 번째, 미래 약속도시입니다. 경부간선도로 지하화를 통해 단절된 동서를 연결하고 상부를 사람 중심 공간으로 바꾸겠습니다. 반포대로 차량 흐름을 지하로 분산시켜 원활하게 통행되도록 하고 지상은 보행자 중심의 문화예술거리로 탈바꿈하겠습니다. 서울고속버스터미널 일대는 복합개발을 통해 교통·업무·주거·관광·상업이 어우러진 거점을 마련하겠습니다.서초의 미래는 '최강 원팀'으로 만들어집니다. 서울시와 하나의 팀으로 주요 정책과 현안 사업을 속도감 있고 책임 있게 실현하겠습니다. 서초구의회와도 협력을 강화하겠습니다. 충분한 소통과 사전 협의를 바탕으로 정책의 완성도를 높이고, 상호 존중과 신뢰 속에서 구민 중심의 합리적인 의사결정을 이어가겠습니다. 민선 9기 서초구는 협력과 신뢰를 기반으로 하나의 목표, 하나의 방향을 향해 함께 나아가겠습니다.사랑하는 서초구민 여러분우리가 함께 걸어온 길에는 수많은 발걸음이 쌓여 있습니다. 그 걸음 하나하나가 오늘의 서초를 만들었고, 이제 우리는 새로운 출발선에 서 있습니다. 오늘의 성과는 머무름이 아니라, 더 큰 내일을 여는 문입니다. 저는 그 문 앞에서 먼저 불을 밝히는 사람이 되겠습니다. 더 멀리 가기 위해 가장 가까이에서 귀 기울이겠습니다. 바람이 불어도 방향을 잃지 않고, 비가 내려도 걸음을 멈추지 않겠습니다.이번 선거에서 저는 서울 최고의 투표율과 득표율이라는 큰 선물을 받았습니다. 이는 한 사람을 향한 지지가 아니라, 서초의 미래를 향한 구민 여러분의 기대라 생각합니다. 그 무게를 가슴 깊이 새기며, 오늘 이 자리에 섰습니다. 선거 기간 동안 마주한 한 분 한 분의 표정, 건네주신 말씀, 그 안에 담긴 기대와 바람을 결코 잊지 않겠습니다. 저는 마음을 다해 듣고 기억하는 그 자세가 곧 "전심(全心)"이라 믿습니다.전심으로 듣고, 전심으로 일하며, 전심으로 보답하겠습니다. 구민의 삶을 가장 가까이에서 살피고, 약속한 일은 반드시 실천하는 구정을 펼치겠습니다. 42만 구민 여러분과 손을 맞잡고 함께 동행하겠습니다. 서초의 내일은 더 단단하고 더 빛날 것입니다. 감사합니다.2026년 7월 1일서초구청장 전성수