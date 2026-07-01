조용호 오산시장 “민선 9기 제1과제, 27만 시민안전 지키는 것”

취임 첫 공식회의로 여름철 자연재난 대응체계 점검

clip20260701153917 0 조용호 오산시장(가운데)이 1일 시청 상황실에서 2026년 여름철 자연재난 중점대비 회의를 주재하고 있다./오산시

조용호 오산시장이 1일 취임 첫 공식 회의에서 시민 안전을 민선 9기 시정의 최우선 가치로 제시했다.오산시에 따르면 조 시장이 이날 첫 공식회의를 자연재난 대응 점검으로 시작한 데에는 장마와 폭염이 본격화되는 시기를 앞두고 예방 중심의 대응에 무게를 두겠다는 의미로 풀이된다.이날 회의에서는 호우와 태풍, 폭염에 대비한 분야별 대응 현황과 향후 계획을 종합적으로 점검했다. 재난 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 부서별 준비 상황을 확인하고, 보완이 필요한 사항도 함께 논의했다.침수 취약지역과 주요 시설물 안전관리, 이재민 구호체계, 폭염 취약계층 보호대책, 온열질환 대응체계 등 시민 안전과 직결되는 분야를 중심으로 여름철 자연재난 대응 상황을 집중 점검했다.조 시장은 재난 발생 이후의 대응보다 사전 예방이 더욱 중요하다고 강조했다. 특히 현장을 중심으로 위험요인을 꼼꼼히 점검하고, 작은 위험도 놓치지 않는 선제적 대응체계를 유지해 시민들이 안심할 수 있는 안전한 도시를 만들어 줄 것을 당부했다.또한 기상 상황이 급변할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 비상 대응체계를 빈틈없이 유지하고, 시민들이 불안을 느끼기 전에 먼저 움직이는 행정이 필요하다고 강조했다.조 시장은 "시민의 생명과 안전보다 중요한 가치는 없다"며 "재난은 예방이 가장 효과적인 대응인 만큼 현장을 중심으로 위험요인을 철저히 관리하고, 시민들이 안심하고 생활할 수 있도록 빈틈없는 재난 대응체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.