성남시 “더우시죠? 더 많아진 스마트 버스쉘터에서 쉬었다 가세요”

올해 107곳 추가 설치…총 195개로 전국 최다 규모

성남시 스마트 버스쉘터 0 서현역 앞에 설치된 성남시 스마트 버스쉘터. /성남시

경기 성남시가 시민 중심의 대중교통 환경을 한층 더 개선하기 위해 도입한 스마트 버스쉘터를 대폭 늘린다.성남시는 올해 107개의 스마트 버스쉘터가 새로 설치되면서 전체 운영 규모는 195개 이상으로 확대된다고 2일 밝혔다.시는 총 107억원을 들여 수정구 28곳, 중원구 28곳, 분당구 51곳 등 총 107곳에 스마트 버스쉘터 설치를 진행하고 있다. 현재 운영 중인 88곳까지 합하면 사업이 마무리된 후에는 195개가 넘는 스마트 버스쉘터가 시민을 맞게 된다. 이는 전국 226개 지방자치단체 중 가장 많은 규모다.스마트 버스쉘터는 기존의 단순 버스 대기 공간을 넘어 정보통신기술을 접목한 복합 편의시설이다. 버스 도착 안내 시스템을 통해 실시간 정보를 제공하고, 냉난방기, 공공 와이파이, 휴대전화 무선충전기, 공기정화장치, CCTV, 비상벨, 자동심장충격기 등 다양한 장비로 이용객의 편의와 안전을 높였다.시는 스마트 버스쉘터를 이용하는 시민들의 만족도가 높아 설치 대상을 더 넓히겠다는 방침이다. 이뿐만 아니라 시민 의견을 반영해 시설 운영과 서비스 품질도 지속적으로 개선한다는 입장이다.특히 올해부터는 냉방시설이 설치된 스마트 버스쉘터를 여름철 무더위쉼터로도 운영하겠다는 점이 눈에 띈다. 버스를 기다리는 시민뿐 아니라 폭염에 취약한 어르신이나 어린이도 잠시 쉬어갈 수 있는 공간으로 활용해 기후변화에 대응하는 생활 인프라 역할을 하게 되는 것이다.시 관계자는 "스마트 버스쉘터를 단순 교통 편의를 넘어 시민 안전과 기후변화 대응까지 아우르는 도시 기반시설로 발전시켜 나갈 것"이라며 "시민들이 일상에서 스마트 행정을 체감할 수 있도록 사업을 넓혀 나갈 방침"이라고 말했다.