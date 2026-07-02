상명대, 충남늘봄학교 특화 프로그램 AI·문화예술로 확장

단국대-호서대-유원대-연암대와 지속가능 돌봄체계 구축

협약식 사진 2 0 왼쪽부터 단국대 박미경 교수, 연암대 권혜진 교수, 호서대 전수진 교수, 충남사회서비스원 충남온종일아동돌봄통합지원단 김귀단 팀장, 유원대 김주형 교수, 상명대 유재필 교수가 협약서를 들고 기념촬영하고 있다./상명대

상명대학교가 대학의 교육 역량을 지역 아동 돌봄 현장으로 확대한다.AI와 디지털, 문화예술 등 대학의 특화 교육자원을 활용한 맞춤형 늘봄학교 프로그램을 개발해 충남형 돌봄 모델 고도화에 본격 나선다.상명대는 지난 1일 충남사회서비스원 충남온종일아동돌봄통합지원단, 충남 앵커 늘봄학교 고도화 1권역 참여기관과 '아동돌봄 활성화 및 지역연계 교육프로그램 발전을 위한 업무협약'을 체결했다고 2일 밝혔다.이번 협약에는 상명대를 비롯해 단국대, 호서대, 유원대, 연암대 등이 참여했다.대학이 보유한 교육·인적 자원을 지역 돌봄 현장과 연계해 양질의 늘봄 프로그램을 공동 개발하고 지역 중심의 지속 가능한 돌봄 체계를 구축하는 것이 협약의 핵심이다.참여기관들은 △아동돌봄기관 지원 및 연계 △아동돌봄 공백 해소를 위한 신규 사업 발굴 △1권역 참여대학의 교육자원을 활용한 맞춤형 프로그램 공동 개발 △사업 운영을 위한 정보·자료 공유 △사업 성과 분석 및 우수사례 확산 등에 협력하기로 했다.상명대는 AI·디지털 교육을 비롯해 문화예술, 디자인, 창의융합 교육 등 대학의 강점을 살린 특화 프로그램을 개발해 지역 아동돌봄기관에 제공할 계획이다.또 교수진과 대학생, 지역 전문가가 함께 참여하는 현장 중심형 교육모델을 구축해 아이들에게 다양한 배움과 돌봄 경험을 제공할 방침이다.유재필 상명대 교수는 "이번 협약은 지역 대학들이 보유한 교육자원을 아동돌봄 현장과 연결하는 의미 있는 협력의 출발점"이라며 "상명대는 충남 앵커 늘봄학교 고도화 사업 1권역 참여대학으로서 지역 아동들이 더 다양한 배움의 기회를 누릴 수 있도록 실질적인 프로그램 개발과 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.