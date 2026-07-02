두산에너빌리티 ‘트리븐 김해’ 견본주택 3일 개관…398가구 분양 돌입

84~217㎡ 398가구 공급…6일 특별공급 시작

연지공원 인접·경전철 역세권 갖춘 주거단지

트리븐 김해_조감도 0 김해 최대 호수공원 연지공원과 인접한 두산에너빌리티㈜, '트리븐 김해' 조감도./ 두산에너빌리티㈜

두산에너빌리티㈜가 시공하는 '트리븐 김해'가 3일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 들어간다.㈜한일자동차학원이 위탁하고 한국투자부동산신탁㈜이 시행하는 '트리븐 김해'는 김해시 내동 243-1번지 일원에 지하 3층~지상 20층, 6개 동, 전용면적 84~217㎡, 총 398가구 규모로 조성된다.주택형별로는 △84㎡A 166가구 △84㎡B 118가구 △112㎡A 80가구 △112㎡B 32가구 △155㎡ 펜트하우스 1가구 △217㎡ 펜트하우스 1가구로 구성됐다.청약 일정은 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자는 14일 발표하며, 정당계약은 27일부터 29일까지 사흘간 실시한다.'트리븐'은 두산에너빌리티가 선보이는 주거 브랜드로, 개인·사회·지구를 의미하는 'TRI'와 가치·새로움을 뜻하는 'Value & Newness'를 결합한 명칭이다. 개인과 사회, 지구의 새로운 가치를 담은 지속 가능한 주거공간을 지향한다는 의미를 담고 있다.단지는 김해 최대 규모의 연지공원을 걸어서 이용할 수 있으며, 일부 가구에서는 연지공원과 김해 도심을 조망할 수 있다. 단지 뒤편에는 경운산이 자리해 녹지환경도 갖췄다.교통 여건도 우수하다. 부산김해경전철 연지공원역을 도보로 이용할 수 있으며, 김해대로와 금관대로를 통해 시내외 이동이 편리하다. 서김해IC와 동김해IC를 이용하면 남해고속도로와 중앙고속도로지선 접근도 가능하다.교통 인프라도 추가로 개선될 전망이다. 김해시에 따르면 단지에서 수인공원까지 연결되는 531m 구간의 도로 확장사업이 2028년 말 준공을 목표로 추진되고 있다. 왕복 2차로와 보행로가 조성되면 산복도로 일대의 교통 여건이 한층 개선될 것으로 기대된다.생활 인프라도 풍부하다. 신세계백화점과 이마트, 코스트코, CGV를 비롯해 각종 병·의원과 창원지방법원 김해시법원, 김해문화의전당, 김해시청 등이 가까워 생활 편의성이 높다.교육환경도 갖췄다. 내동초와 내동중 등 초·중·고교가 인접해 있으며, 내외지구 학원가 이용도 편리하다.견본주택은 김해시 부원동 인근에 마련됐다. 입주는 2029년 8월 예정이다.