완주군, 10일 ‘달리는 국민신문고’ 운영…생활민원 현장 상담

군청 대회의실서 전문상담관이 직접 소통

완주군청 전경 0 완주군청 전경

전북 완주군은 국민권익위원회와 함께 오는 10일 오전 10시부터 오후 4시까지 군청 1층 대회의실에서 '달리는 국민신문고'를 운영한다고 2일 밝혔다.'달리는 국민신문고'는 국민권익위원회가 전국 지방자치단체를 찾아 주민들의 생활 속 고충과 민원을 직접 상담하고 해결 방안을 모색하는 현장 중심의 민원 상담 제도다.이번 상담은 여러 불편을 겪는 주민들을 대상으로 진행하며, 국민권익위원회 전문 상담관들이 현장에 배치돼 직접 고충을 듣고 소통한다.상담에는 국민권익위원회 조사관과 협업기관 전문가가 참여해 행정·문화·교육, 국방·보훈, 경찰, 재정·세무, 복지·노동, 산업·농림·환경, 주택·건축, 도시·수자원, 교통·도로 등 폭넓은 분야를 다룬다.대한법률구조공단은 생활법률을, 한국국토정보공사는 지적·토지 관련 분쟁을, 한국소비자원은 소비자 피해를, 서민금융진흥원은 금융 문제를 상담하며 전문성을 더한다.완주군과 국민권익위원회는 현장에서 바로 해결 가능한 민원은 즉시 처리하고 추가 검토가 필요한 사안은 관계부서와 협의를 통해 후속 조치를 이어갈 예정이다.상담 당일 현장을 방문하면 누구나 접수할 수 있으며, 보다 깊이 있는 상담을 원하는 경우 완주군청 감사담당관을 통해 사전에 예약하거나 읍·면 행정복지센터를 방문해 상담신청서를 미리 제출하면 된다.유희태 완주군수는 "군민들이 일상에서 겪는 억울함이나 불편 사항을 현장에서 생생하게 듣고 해결책을 찾는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 말했다.