익산로컬푸드직매장, 농·축산물 최대 23% 할인…8일까지 진행

농축산물 할인행사 4주차 돌입…할인 한도 3만원 확대

4주차 소비쿠폰 0 익산푸드통합지원센터 '농·축산물 할인지원정책' 4주차 행사 4주차 소비쿠폰 홍보 이미지.

재단법인 익산푸드통합지원센터는 익산로컬푸드직매장 모현점에서 진행 중인 '농·축산물 할인지원사업' 4주차 행사를 오는 8일까지 운영한다고 2일 밝혔다.이번 할인행사는 한국농수산식품유통공사(aT) 공모사업에 선정돼 지난달 11일부터 진행되고 있으며, 4주차 행사는 7월 2일부터 8일까지 일주일간 이어진다.이번 행사는 기본 20% 할인에 직매장 자체 특별 할인 3%를 더해 최대 23% 할인 혜택을 제공한다.특히 이번 4주차에는 기존 1만원이었던 할인 한도를 대폭 확대했다.직매장을 찾는 소비자라면 누구나 1인당 최대 3만원 한도 내에서 할인을 적용받을 수 있도록 혜택을 강화했다. 단, 주차별로 책정된 한도 예산이 모두 소진될 경우 행사는 조기에 종료될 수 있다.특히 4주차에는 여름철 수요가 급증하는 먹거리를 대거 배치했다. 수박, 블루베리, 복숭아, 자두 등 제철 과일과 고구마순, 호박잎, 감자 등 신선한 농산물이 포함됐다. 여기에 보양식 필수품인 육계(10호)를 비롯해 돼지고기, 소고기까지 라인업에 올려 시민들의 식비 절감에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.이병두 익산푸드통합지원센터장은 "여름철 소비가 많은 농·축산물을 보다 부담 없는 가격에 구매할 수 있도록 할인 한도를 확대했다"며 "앞으로도 지역 농산물 소비 확대와 안정적인 먹거리 공급을 위해 다양한 지원사업을 추진하겠다"고 말했다.