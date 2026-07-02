익산로컬푸드직매장, 농·축산물 최대 23% 할인…8일까지 진행

이번 할인행사는 한국농수산식품유통공사(aT) 공모사업에 선정돼 지난달 11일부터 진행되고 있으며, 4주차 행사는 7월 2일부터 8일까지 일주일간 이어진다.
이번 행사는 기본 20% 할인에 직매장 자체 특별 할인 3%를 더해 최대 23% 할인 혜택을 제공한다.
특히 이번 4주차에는 기존 1만원이었던 할인 한도를 대폭 확대했다.
직매장을 찾는 소비자라면 누구나 1인당 최대 3만원 한도 내에서 할인을 적용받을 수 있도록 혜택을 강화했다. 단, 주차별로 책정된 한도 예산이 모두 소진될 경우 행사는 조기에 종료될 수 있다.
특히 4주차에는 여름철 수요가 급증하는 먹거리를 대거 배치했다. 수박, 블루베리, 복숭아, 자두 등 제철 과일과 고구마순, 호박잎, 감자 등 신선한 농산물이 포함됐다. 여기에 보양식 필수품인 육계(10호)를 비롯해 돼지고기, 소고기까지 라인업에 올려 시민들의 식비 절감에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.
이병두 익산푸드통합지원센터장은 "여름철 소비가 많은 농·축산물을 보다 부담 없는 가격에 구매할 수 있도록 할인 한도를 확대했다"며 "앞으로도 지역 농산물 소비 확대와 안정적인 먹거리 공급을 위해 다양한 지원사업을 추진하겠다"고 말했다.