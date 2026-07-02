인천 79개 시민단체 ‘영흥화력 SMR’ 전환 반대…“원전 입지 시도 중단하라”

47634_3471944_1782955428323966421 0 인천지역 시민사회 79개 단체는 2일 인천시청 앞에 기자회견을 갖고 한국남동발전의 석탄화력발전소 연계 SMR 연구·사업화 추진을 즉각 중단할 것을 촉구하고 있다. /기후위기인천비상행동

인천 시민사회가 석탄화력발전소 부지를 소형모듈원전(SMR) 부지로 전환하려는 한국남동발전의 움직임에 강력히 반발하고 나섰다.기후위기인천비상행동, 인천시민사회단체연대 등 인천지역 79개 시민사회단체는 2일 오전 10시 인천시청 앞 '인천애뜰'에서 기자회견을 열고, 한국남동발전의 석탄화력발전소 연계 SMR 연구·사업화 추진을 즉각 중단할 것을 촉구했다.시민사회단체에 따르면 최근 현대건설과 한국남동발전은 '석탄화력발전소 연계 SMR 연구 및 사업화 공동 추진'을 위한 업무협약을 체결했다.이들은 폐지 예정인 석탄화력발전소의 보일러를 SMR로 교체하고 기존 송전망 등 유휴 인프라를 재사용하겠다는 구상을 밝힌 바 있다.기자회견 참가자들은 이번 계획이 사실상 석탄발전 폐지 부지를 원전 부지로 전환하려는 '가짜 전환'이라고 비판했다.특히 인천 영흥화력이 운영되고 있는 상황에서, 남동발전의 이러한 구상이 영흥 지역을 새로운 핵발전 부지로 활용할 가능성을 배제할 수 없다는 점에 깊은 우려를 표했다.기후위기인천비상행동 장시정 기획단장은 "30년 전 굴업도 방사성폐기물 처분장 계획을 막아낸 인천에 SMR이라는 망령이 다시 나타났다"며 "기술적·경제적 검증도 끝나지 않은 위험을 인천 시민에게 떠넘기지 말라"고 규탄했다.덕적·자월어촌계협의회 강차병 협의회장은 "영흥화력 온배수로 인한 어업 피해도 해결되지 않은 상황에서 핵발전소 온배수라는 새로운 불씨를 던지는 것은 용납할 수 없다"며 바다 생태계 보호와 지역 주민의 생존권을 강조했다.또 참가 단체들은 현재 국회에서 논의 중인 '석탄화력발전소 노동자 및 폐지지역 지원 특별법' 내 '무탄소발전'이라는 조항이 SMR 등 핵발전 확대의 통로로 악용될 수 있다고 경고했다.이들은 석탄발전 폐지가 핵발전 확대로 이어져서는 안 되며, 반드시 재생에너지와 수요관리, 노동자와 지역주민을 위한 '정의로운 전환' 계획으로 채워져야 한다고 주장했다.이날 기자회견을 마친 단체들은 인천시가 영흥화력의 SMR 전환 가능성에 대해 분명한 반대 입장을 밝힐 것을 요구했다.아울러 인천 지역 국회의원들을 대상으로 영흥화력을 포함한 석탄화력발전소의 SMR 전환에 대한 입장을 공개 질의하고, 정의로운 전환을 위한 제도적 대책 마련에 나설 계획이다.