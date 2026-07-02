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을지대, 4주기 대학기관평가인증 획득… 4회 연속 인증

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성남 박준성 기자

승인 : 2026. 07. 02. 15:28

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2032년까지 정부 재정지원 자격 유지
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을지대학교전경./성남
을지대학교가 한국대학교육협의회 한국대학평가원이 주관한 2026년 4주기 대학기관평가인증을 획득하며, 다시 한번 교육 품질과 대학 운영 역량을 공식적으로 인정받았다.

을지대는 1주기부터 4주기까지 모든 대학기관평가인증을 연이어 획득해 4회 연속 인증 기록을 세우게 됐다고 2일 밝혔다.

인증 유효기간은 2026년 7월 1일부터 2032년 2월 29일까지이며, 이 기간 동안 정부 재정지원사업 참여를 위한 자격도 이어진다.

대학기관평가인증은 대학이 갖춰야 할 교육의 질, 운영 체계, 사회적 책임, 지속가능성 등을 종합 평가하는 제도다.

그 대학의 교육 경쟁력과 공공성을 객관적으로 검증하는 대표적 평가로 꼽힌다.

이번 4주기 평가는 대학경영 및 사회적 책무, 교육과정·교수학습, 교원 및 직원, 학생지원과 교육시설 등 4개 영역에서 정량 및 정성평가로 진행됐다.

을지대는 모든 평가영역에서 기준을 충족해, 대학 운영의 안정성과 교육 역량을 인정받았다.

이로써 을지대는 정부 재정지원사업 참여 자격을 유지함과 동시에, 교육 품질과 대학 경쟁력을 다시 한 번 대외적으로 입증하게 됐다.

홍성희 총장은 "4회 연속 대학기관평가인증은 학생 중심 교육과 혁신을 위해 대학 구성원 모두가 힘을 모은 결과"라며, "앞으로도 교육과 연구 경쟁력을 높이고 AI·디지털 전환 시대를 이끌 혁신대학으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
박준성 기자

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