을지대, 4주기 대학기관평가인증 획득… 4회 연속 인증

을지대는 1주기부터 4주기까지 모든 대학기관평가인증을 연이어 획득해 4회 연속 인증 기록을 세우게 됐다고 2일 밝혔다.
인증 유효기간은 2026년 7월 1일부터 2032년 2월 29일까지이며, 이 기간 동안 정부 재정지원사업 참여를 위한 자격도 이어진다.
대학기관평가인증은 대학이 갖춰야 할 교육의 질, 운영 체계, 사회적 책임, 지속가능성 등을 종합 평가하는 제도다.
그 대학의 교육 경쟁력과 공공성을 객관적으로 검증하는 대표적 평가로 꼽힌다.
이번 4주기 평가는 대학경영 및 사회적 책무, 교육과정·교수학습, 교원 및 직원, 학생지원과 교육시설 등 4개 영역에서 정량 및 정성평가로 진행됐다.
을지대는 모든 평가영역에서 기준을 충족해, 대학 운영의 안정성과 교육 역량을 인정받았다.
이로써 을지대는 정부 재정지원사업 참여 자격을 유지함과 동시에, 교육 품질과 대학 경쟁력을 다시 한 번 대외적으로 입증하게 됐다.
홍성희 총장은 "4회 연속 대학기관평가인증은 학생 중심 교육과 혁신을 위해 대학 구성원 모두가 힘을 모은 결과"라며, "앞으로도 교육과 연구 경쟁력을 높이고 AI·디지털 전환 시대를 이끌 혁신대학으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.