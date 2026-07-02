영양군, ‘군민행복시대’ 본격 추진…전 군민 평생연금 중심 기본사회 구축

군정 대전환 통해 군민에게 신뢰받는 행정 구현

에너지 자립형 기본소득 모델 구축

삶 전반을 책임지는 영양형 기본사회 구축

영양군 0

경북 영양군이 민선 9기 출범과 함께 전 군민 평생연금을 중심으로 소득과 복지, 교통, 의료, 주거, 교육을 아우르는 '군민행복시대' 실현을 본격화한다.2일 영양군에 따르면 민선 9기 군정은 지방소멸 위기 극복과 군민 삶의 질 향상을 목표로, 군민 중심의 행정체계 구축과 생활밀착형 정책 확대에 중점을 둔다. 단순한 복지 확대를 넘어 지역 성장과 군민 행복이 선순환하는 지속 가능한 발전 모델을 구축한다는 구상이다.군은 행정 중심의 운영 방식에서 벗어나 군민이 체감하는 '군정 대전환'을 추진한다. 불필요한 관행과 형식을 개선하고 실용행정을 강화하는 한편, 공직사회에는 소신행정과 책임행정을 정착시켜 군민의 신뢰를 높여 나갈 계획이다.민선 9기의 대표 정책은 '전 군민 평생연금'이다. 풍력발전과 양수발전소, 원자력 비상계획구역 지원금 등 지역 에너지 자원을 활용해 안정적인 소득으로 환원하는 '에너지 자립형 기본소득 모델'을 구축하는 것이 핵심이다.군은 이를 기반으로 교통과 의료, 주거, 교육, 생활서비스를 아우르는 '영양형 기본사회' 조성에도 속도를 낸다. 수요응답형 무료 콜버스를 도입해 군민 이동권을 확대하고, 건강검진비 지원을 늘려 예방 중심의 의료서비스를 강화한다.주거 분야에서는 공공임대주택과 대규모 주거단지 조성을 추진하고, 교육 분야에서는 대학 반값등록금 지원 등을 통해 교육비 부담을 줄일 계획이다. 생활민원바로처리반도 확대 운영해 군민 불편을 신속하게 해결하는 생활밀착형 행정을 강화한다.농업 경쟁력 강화도 주요 과제다. 비료와 농약, 비닐 등 주요 농자재를 반값에 공급하고 외국인 근로자 농가 파견을 확대해 농가의 경영 부담과 인력난을 줄일 방침이다.또 산채 스마트팜 혁신단지와 300ha 규모의 미래형 사과 대단지를 조성해 생산성을 높이고 노동 부담을 줄이는 첨단농업 기반을 구축할 계획이다.관광 분야에서는 자작나무숲을 중심으로 '국립 영양 자작누리 치유의 숲'을 조성하고, 장구메기 국가습지와 선바위 관광단지를 연계한 체류형 힐링관광을 육성해 지역 관광 경쟁력을 높일 예정이다.광역 교통망 확충도 지속 추진한다. 올해 착공한 국도 31호선 선형개량사업과 함께 남북 9축 고속도로, 안동~영양~영덕 단선철도 건설이 국가계획에 반영될 수 있도록 행정력을 집중할 방침이다.오도창 군수는 "민선 9기는 영양의 미래를 결정할 중요한 시기"라며 "전 군민 평생연금을 비롯해 소득과 복지, 교통, 의료, 주거, 교육을 아우르는 영양형 기본사회를 구축해 군민 모두가 행복을 체감하는 군정을 실현하겠다"고 말했다.