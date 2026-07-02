이원택 전북도지사-문성요 새만금청장 첫 회동…“새만금 사업 속도 높인다”

현대차 투자 후속 대응·새만금 기본계획 재수립 등 주요 현안 논의
전북자치도는 이원택 도지사가 취임 이튿날인 2일 도청에서 문성요 새만금개발청장을 만나 새만금 주요 현안을 논의하고, 사업 추진 동력 확보를 위한 공동 대응 방안을 협의했다고 밝혔다.
이날 양 기관은 현대차의 새만금 투자계획이 개별 기업 유치에 그치지 않고, 지역기업 참여와 양질의 일자리 창출, 관련 기업의 추가 투자로 이어질 수 있도록 함께 뒷받침해 나가기로 했다.
특히 현대차 투자계획이 원활히 이행되고 후속 투자로 확산될 수 있도록 산업용지와 전력·용수 등 필요한 기반을 차질 없이 마련하는 데 협력하기로 했다.
이날 간담에서는 새만금 기본계획(MP) 재수립과 관련한 의견도 나눴다. 양 기관은 변화된 투자환경과 개발수요를 대비해 새만금의 발전 방향을 구체화하는 것이 중요하다는 데 공감했다.
또 전북도는 새만금이 기업이 실제로 투자하고 활동할 수 있는 공간으로 자리 잡기 위해서는 산업용지, 전력·용수, 교통·물류 기반 등 핵심 여건이 적기에 마련돼야 한다는 서로의 입장을 재 확인했다.
이원택 도지사는 "지금 국가 차원의 호남권 대형 투자와 성장전략이 본격화되는 상황에서 전북이 결코 소외되어서는 안 된다"며 "새만금을 현대차 투자를 마중물로 지역기업 참여와 양질의 일자리, 후속 투자로 이어지도록 전북도와 새만금개발청이 한마음으로 새만금 대도약을 함께 이뤄내겠다"고 말했다.
한편, 전북자치도와 새만금개발청은 앞으로도 현대차 투자 후속 지원, 새만금 기본계획 재수립 등 주요 현안별 협의를 강화와 중앙부처와 국회 등 관계기관에 대한 공동 대응을 통해 새만금 사업의 추진 동력을 높여나갈 계획이다.