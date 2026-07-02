포천시, 다자녀가정 지원 포천쌀 품질관리 강화…문제 발생 물량 교환

품질 민원 접수에 긴급 대응…2분기 공급 일정 조정

도정 관리 강화·교환제도 개선 검토

다자녀가정 포천 쌀지원사업 안내 웹포스터 0 다자녀가정 포천 쌀지원사업 안내 웹포스터./포천시

경기 포천시가 다자녀가정에 지원하는 포천쌀의 품질관리 체계를 전면 강화한다.일부 지원 물량에서 곰팡이 의심과 변색 사례가 확인되자 문제 물량을 교환하고, 도정·보관 관리와 공급 방식 개선에 나서는 등 후속 대책을 마련했다.2일 포천시에 따르면 '다자녀가정 포천쌀 지원사업'은 다자녀가정의 생활비 부담을 줄이고 지역 쌀 소비를 확대하기 위해 추진하는 사업이다. 시는 올해부터 지원 대상을 기존 4자녀 이상 가정에서 2자녀 이상 가정으로 확대해 분기별로 포천쌀을 지원하고 있다.이를 위해 시는 지난 1월 NH농협 포천시지부와 지역 농·축·인삼협과 업무협약을 체결했다. 시는 사업계획 수립과 예산 확보, 지원 대상 관리 등 사업 전반을 맡고, 농협은 쌀의 품질관리와 도정·포장, 배송을 담당하고 있다.이번 대책은 최근 지역 온라인 커뮤니티 등을 통해 제기된 품질 민원에 따른 후속 조치다.시와 농협은 1분기 지원 물량 가운데 품질 이상이 확인된 쌀에 대해 오는 20일까지 지역농협 본점에서 교환을 진행하기로 했다.또 당초 이달 초 예정됐던 2분기 공급은 일시 연기하고 품질 검수를 강화한 뒤 이달 중 배송할 계획이다.농협은 2분기부터 도정 과정의 수분 관리와 분리 가공을 강화하고, 도정일 기준 20일 이내 발생한 품질 민원은 즉시 교환하는 체계를 운영하기로 했다.시는 여름철 고온다습한 환경에서 장기간 보관할 경우 품질이 저하될 가능성을 고려해 쌀 보관 요령을 시민들에게 적극 안내할 예정이다. 아울러 향후 농협과 협의를 거쳐 쌀 교환권 지급 방식 등 공급 방식 개선도 검토할 방침이다.시 관계자는 "다자녀가정 포천쌀 지원사업은 시민의 생활 부담을 덜고 지역 농산물 소비를 확대하기 위한 사업"이라며 "시민들이 안심하고 지원받을 수 있도록 품질관리와 사후관리를 더욱 강화하겠다"고 말했다.