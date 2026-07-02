신창재 차남 신중현, SBI저축銀 상무 승진…미래성장실 총괄한다

clip20260702161942 0 신중현 SBI저축은행 상무/교보라이프플래닛

신창재 교보생명 회장의 차남 신중현 SBI저축은행 시너지팀장이 상무로 승진했다. 지난 4월 교보라이프플래닛에서 SBI저축은행으로 이동한 지 약 3개월 만이다. 신 상무는 신설된 미래성장실을 총괄하고 신사업 발굴과 디지털 혁신 로드맵 수립 등의 역할을 맡는다.교보생명이 SBI저축은행을 자회사로 편입한 만큼 신 상무는 양사의 시너지 창출에도 힘을 쏟을 것으로 전망된다.SBI저축은행은 지난 1일 신 상무를 미래성장실장으로 승진시키는 임원인사를 단행했다고 2일 밝혔다.신 상무는 1983년생으로 미국 컬럼비아대를 졸업하고 일본 SBI손해보험·SBI스미신넷은행에서 근무했다. 2020년 교보라이프플래닛에 입사해 디지털전략실장을 역임했으며 지난 4월 SBI저축은행에 신설된 시너지팀의 초대 팀장으로 합류했다.이번에 신설된 미래성장실은 시너지팀과 미래비전팀을 산하에 두고 있다. 신 상무는 SBI저축은행의 본업 경쟁력 강화뿐만 아니라 신사업 발굴, 디지털 혁신 로드맵 수립, 글로벌 협업 체계 구축 등 핵심적인 역할을 수행하게 된다.이와 함께 SBI저축은행과 교보생명그룹의 시너지 창출을 본격화해 나갈 예정이다. 앞서 교보생명은 SBI저축은행을 통해 개인 소상공인 대상 중금리 대출과 중소·중견기업 지원 등 생산적 금융 확대에 나설 계획을 밝힌 바 있다. 또한 보험사에서 대출 이용이 어려운 고객에게 저축은행 상품을 안내하고 저축은행 고객에게는 보험 상품을 소개하는 방식으로 고객 상황에 맞는 금융 솔루션을 제공할 예정이다.오너 3세인 신 상무가 SBI저축은행에서 신사업 발굴 등의 임무를 맡게 된 건 경영수업의 일환으로도 풀이된다. 경영 능력을 중요시하는 신 회장의 원칙 아래 신 상무가 다양한 경험을 쌓고 있다는 분석이다.SBI저축은행 관계자는 "이번 조직개편과 인사를 통해 미래 금융 전략 수립을 주도하고, 디지털 전환에 있어 선제적인 역량을 확보해 나가는 동시에 두 회사의 시너지 창출과 사업 경쟁력 강화가 본격적인 궤도에 오를 것"이라고 말했다.