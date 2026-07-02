닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 중동·아프리카

이란, 하메네이 장례식 앞두고 비상 체제…대규모 보안 작전 돌입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260702010001025

글자크기

닫기

박진숙 기자

승인 : 2026. 07. 02. 17:58

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

이달 4~9일 진행, 장례기간 중 사흘 공휴일
바시즈 민병대 동원…고속도로는 주차장으로
IRAN-CRISIS/
2일(현지시간) 이란 테헤란의 한 거리에서 한 여성이 아야톨라 알리 하메네이(가운데)의 사진이 담긴 현수막 앞을 지나가고 있다./로이터 연합
이란이 오는 4~9일(현지시간) 진행하는 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식을 앞두고 바시즈 민병대를 동원하는 등 대규모 보안 작전을 펼치고 있다고 1일 폭스뉴스가 보도했다.

하메네이의 장례 일정은 4~5일 테헤란에서 일반인 조문으로 시작된다. 6일 장례 행렬이 예정돼 있으며, 당국은 총 1500만~2000만명이 참석할 것으로 추산했다. 7일에는 시아파 이슬람의 성지 중 하나인 콤(Qom)에서 또 다른 장례 행렬이 계획돼 있다.

바시즈 민병대는 하메네이 장례를 단순히 경호 지원 차원이 아니라 전국적 동원 체제로 운영할 계획이다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 군중 통제를 맡는다.

테헤란 전역을 구역별로 나눠 인파를 관리하고 고속도로는 용도를 주차장으로 전환한다. 4~5일에는 테헤란에, 6일에는 이란 전역을 대상으로 공휴일을 선포해 전국적인 참여를 유도할 계획이다.

이번 장례식에는 고위급 이라크 관리들이 참석할 예정이다. 미헤일 카벨라슈빌리 조지아 대통령이 참석하는 것으로 확인됐고 다른 주요 국가들의 참여 여부는 제한적일 것이란 전망이 나온다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리를 초청했지만, 인도는 더 낮은 직급의 공식 대표단을 보낼 예정이다.
박진숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

고양창릉 본청약 앞두고 분양가 80% 대출조건 빠져…사전청약자 집단 반발

파주에 500병상 대형병원 들어설까…조선대병원 우선협상대상자 선정

밀양시 정기인사 후폭풍…공직사회 “원칙 훼손” 비판 확산

李 “이재용 압박해 삼성이 투자 결정? 이런 생각 자체가 구태”

기아 K5, 핵심 사양 기본화 ‘승부수’…구매 부담은 낮췄다

스벅가야지 응원 논란 배재고 전국대회 출전정지 6개월…청룡기 2회전 몰수패

미·이란, 도하 간접회담 종료…호르무즈 하루 1000만배럴 통과에 유가 4개월만 최저

지금 뜨는 뉴스

폴스타3, 7000만원대 ‘승부수’…유럽보다 더 싸게 판다

골프장 선택, 가격 보다 ‘경험’…만족도 놓은 곳으로 쏠림 심화

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다

주식 열기, 자녀계좌로 번졌다…미성년 증여액이 무려

4대 3 새비율…베일 벗는 삼성전자 8세대 폴더블폰