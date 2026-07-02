[구청장은 지금] 송파 서강석 “더욱 살기 좋은 송파 만들 것”

1일 송파문화예술회관서 '민선9기 송파구청장 취임식' 개최

민선 8기 성과 공유·민선 9기 구정 방향 제시

서강석 송파구청장 민선 9기 송파구청장 취임식1 0 서강석 송파구청장이 1일 서울 송파구 송파문화예술회관에서 열린 '민선 9기 송파구청장 취임식'에서 취임사를 하고 있다. /정재훈 기자

서강석 송파구청장 민선 9기 송파구청장 취임식2 0 서강석 송파구청장이 1일 서울 송파구 송파문화예술회관에서 열린 '민선 9기 송파구청장 취임식'에 참석해 인사를 하고 있다. /정재훈 기자

재선에 성공한 서강석 송파구청장이 민선 9기 첫날, 민선 8기부터 이어온 '섬김행정'을 바탕으로 구민 삶의 변화를 이끌겠다고 약속했다.서 구청장은 지난 1일 오후 송파문화예술회관 3층 아트홀에서 민선 9기 취임식을 갖고 민선 9기 구정의 닻을 올렸다. 그는 본행사에 앞서 취임을 축하하기 위해 행사장을 찾은 주민들과 일일이 악수를 나누며 감사 인사를 전했다. 이 자리에는 김근식 국민의힘 송파병 당협위원장을 비롯해 이성배·임춘대·정진철·김광철·윤유진·이수진·이문재 서울시의원, 문영표 서울시농수산식품공사 사장, 박인섭·이혜숙·박성희 송파구의원, 주민 등 1000여 명이 참석했다. 오세훈 서울시장과 남인순 더불어민주당 의원, 박정훈·배현진 국민의힘 의원은 영상 축사를 통해 민선 9기 출범을 축하했다.서 구청장은 취임사에서 "지난 70일간의 선거운동 기간 만난 구민들의 열망은 삶의 현장을 더욱 세심하게 살피라는 것이었다. 거대 담론이나 정당이 아니라 구민을 위해 유능하게 일하는 구청장이 돼 달라는 요구였다"며 "구민들의 열망을 받드는 데에는 좌와 우가 다를 수 없고 정당과 정당이 다를 수 없다. 송파의 모든 선출직 공직자와 소통하고 협력해 더욱 살기 좋은 송파를 만들겠다"고 밝혔다.서 구청장은 "구민을 주인으로 섬기는 섬김행정을 중단 없이 지속하겠다"며 민선 9기 주요 정책으로 △주거 명품도시 송파 △정원 속의 도시 송파 △문화예술의 도시 송파 △생활체육의 도시 송파 △교육 창달의 도시 송파 △건강장수의 도시 송파 △포용의 도시 송파 등을 소개했다.주거 분야에서는 재건축·재개발을 민선 9기 핵심 과제로 제시했다. 서 구청장은 "오늘 아침 1호 결재로 잠실5단지 사업시행인가를 결재했다"며 "민선 9기에도 재건축·재개발을 규제가 아닌 지원 행정으로 지속 추진해 좀 더 빠르게, 좀 더 좋은 주거 환경에 살고 싶다는 구민들의 열망을 신속히 이뤄나가겠다"고 강조했다. 이어 "재산세가 과도하게 높아 자기 집에 살면서도 정부의 월세를 사는 것과 다름없다면 국민의 자유를 침해하는 것"이라며 "국민의 재산권을 침해하는 정부의 과도한 주택 공시가격을 즉시 하향 조정하고 각종 부동산 규제를 완화하도록 강력히 건의하겠다"고 말했다. 이와 함께 올림픽선수촌과 올림픽훼밀리, 장미아파트 재건축과 거여·마천 재개발, 잠실종합운동장 MICE 개발, 복정역 역세권 개발 등 미래 성장동력 사업도 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.특히 이날 서 구청장이 민선 9기 2호 결재로 '송파 주차단속 완화 계획'을 발표하자 현장에서는 큰 박수와 환호가 터져 나왔다. 그는 "오늘부터 어린이보호구역 등 법령상 8대 불법 주정차 절대금지 구역을 제외하고는 점심·저녁시간과 토·일요일, 공휴일에 주차단속을 하지 않을 계획"이라며 "전문 신고꾼의 신고나 무분별한 단속으로 과도한 주차 과태료를 내는 일은 송파에서 없어지도록 하겠다"고 했다.끝으로 서 구청장은 "지난 4년간 구민들이 체감한 변화가 일시적인 성과로 끝나지 않고 한 차원 더 높은 단계로 도약해 더욱 살기 좋은 도시 송파를 구민 여러분과 함께 이뤄나가겠다"며 "더욱 낮은 자세로 오직 송파와 송파구민을 위해 구청장의 책임을 다하겠다. 열과 성을 다해 구청장의 직분을 수행하겠다"고 말했다.