법사위, 국힘 불참 속 반쪽 출발…서영교 “형소법 다음주 소위 회부”

與 간사 김승원 선임·법안 100여 건 상정 예고…"보완수사권 완전 정리"

법제사법위원회 전체회의 0 아시아투데이 송의주 기자 = 서영교 국회 법사위원장이 2일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 이날 회의에서 국민의힘 의원들은 불참했다.

국회 법제사법위원회가 2일 국민의힘 불참 속에 후반기 첫 전체회의를 열고 여당 간사 선임과 법안심사소위원회 구성 안건을 의결했다. 이날 회의는 22대 국회 후반기 첫 상임위원회 일정으로, 민주당과 조국혁신당·진보당 위원만 참석했다. 국민의힘은 지난달 30일 11개 상임위원장이 여당 주도로 선출된 데 반발해 상임위원 전원 사임계를 내고 불참했다.서영교 법사위원장은 이날 회의에서 판사 출신 김승원 의원을 여당 간사로 선임하는 안건을 가결했다. 국민의힘 몫 간사는 선출하지 않았다. 법안심사1소위 구성안도 의결됐다. 1소위는 민주당 5명, 국민의힘 3명, 비교섭단체 1명 등 9명으로 구성되며 형사소송법 등 법사위 고유법안을 담당한다.서 위원장은 국민의힘과 여당 간사에게 국회법에 따라 6일까지 소위 위원 명단을 제출하라고 요구했다. 그는 "기한까지 명단을 제출하지 않을 경우 의견이 없는 것으로 봐 위원장이 소위 위원을 선임할 수 있다"고 밝혔다.아울러 오는 7일 전체회의를 열어 소위 구성과 국민의힘 간사 선임, 법사위 고유법안 50건과 타 상임위 법안 50건 등 계류 법안 약 100건을 상정하겠다고 예고했다. 그는 "개혁 입법과 민생 입법을 매주 소위와 전체회의를 운영하며 통과시키겠다"고 말했다.서 위원장은 검찰 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안을 다음 주 소위로 넘긴다는 입장이다. 그는 "정부와 당은 보완수사권을 완전히 정리하는 것으로 합의했다"며 "그러나 절차에 여러 장치가 필요하니 충분히 의견을 수렴하겠다"고 말했다.서 위원장은 "공소청법과 중대범죄수사청법이 10월 2일 시행돼야 해서 시간이 촉박하다"며 "8월도 지금도 늦었다는 평가가 있어 최대한 빨리 가겠다"고 강조했다. 김승원 의원은 간사 선임 후 "검찰개혁·사법개혁을 반드시 완수하겠다"며 "다른 의견이 있다면 국민의힘도 법사위원 명단을 하루빨리 제출하고 당당하게 토론하기를 바란다"고 촉구했다.