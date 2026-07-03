유니버설 스튜디오 재팬, 25주년 ‘유니버설 서머 축제 나이트’ 개최

네온 조명·물놀이 쇼·불꽃 연출로 여름밤 분위기 조성

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/유니버설 스튜디오 재팬

유니버설 스튜디오 재팬(USJ)이 개장 25주년을 기념해 여름 시즌 한정 이벤트 '유니버설 서머 축제 나이트 ~네온 글로우 업~'을 오는 8월 26일까지 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 25주년 테마인 'Discover U!!!'와 연계해 낮과 밤 모두 즐길 수 있는 여름 축제 프로그램으로 구성됐다. 낮에는 물놀이 콘텐츠와 거리 공연을, 밤에는 네온 조명과 음악, 불꽃놀이를 활용한 야간 공연을 선보인다.

행사 개막에 앞서 지난 6월 29일 열린 프레스 프리뷰에서는 그래머시 파크를 중심으로 대표 공연과 시즌 한정 먹거리, 카니발 게임, 불꽃 연출 등이 공개됐다. 약 1500명의 초청객이 참석해 여름 시즌 프로그램을 먼저 체험했다.

대표 콘텐츠인 'NO LIMIT! 글로우 업 Oh! 축제'는 음악과 네온 조명, 물과 거품 연출을 결합한 야간 공연이다. 세서미 스트리트 캐릭터와 마이멜로디, 쿠로미, 우디 우드페커, 위니 우드페커 등이 등장하며, 일본 DJ 겸 음악 프로듀서 tofubeats가 편곡한 음악에 맞춰 공연이 진행된다. 공연 중에는 물과 거품이 함께 분사돼 관람객도 축제에 참여할 수 있도록 구성했다.

할리우드 에어리어에서는 미니언들과 함께하는 거리 공연 '미니언 BOO-YA 블록 파티'가 열린다. DJ 공연과 레트로 음악, 관객 참여형 댄스 프로그램을 중심으로 여름밤 분위기를 연출한다.

이와 함께 파크 곳곳에서는 다양한 스트리트 퍼포먼스가 펼쳐진다. 비눗방울과 아크로바틱 공연, BMX 퍼포먼스, 헬로키티와 다니엘 포토 프로그램, 음악과 물을 활용한 리듬 공연 등을 운영해 이동 중에도 축제 분위기를 즐길 수 있도록 했다.

라군 주변 유니버설 마켓에서는 여름 시즌 한정 메뉴도 판매한다. 초코 바나나 츄러스와 금붕어를 모티브로 한 레몬 사이다 등 축제 콘셉트를 반영한 메뉴를 선보이며, 카니발 게임 공간 '페스티발 인 더 파크'에서는 여름 한정 디자인의 경품 이벤트도 진행한다.

야간에는 라군 위에서 음악과 함께 불꽃놀이가 펼쳐지는 '서머 글로우 모멘트'가 진행된다. 낮 동안 이어진 물놀이와 거리 공연에 이어 여름 축제의 마무리를 장식하는 프로그램이다.

기존 인기 콘텐츠도 여름 시즌에 맞춰 일부 운영 방식을 변경했다. 'NO LIMIT! 퍼레이드 ~Discover U!!! 버전~'은 관람 편의를 위해 운영 시간을 늦은 오후로 조정했으며, '워터월드 ~Discover U!!! 버전~'은 물 연출과 제트스키 액션을 강화했다. 그래머시 파크에서는 7월 1일부터 8월 26일까지 하루 세 차례 '쿨 스플래시 타임 ~25주년 버전~'도 운영한다.

무더위에 대비한 시설도 마련했다. 할리우드 에어리어에는 미스트 분사 시설과 인공 안개를 활용한 '쿨 그린 스트리트'를 조성했으며, 나무 그늘 휴식 공간과 인조잔디 쉼터를 운영한다.

또한 운영 인력을 위한 폭염 대응 체계도 강화한다. 냉방 휴게 공간을 마련하고 시원한 음료와 냉각용품을 제공하는 등 여름철 근무 환경 개선에도 나설 계획이다.

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