與 ‘원 구성 독주’에… “상임위 전면거부” 강경투쟁 나선 국힘

정점식 국민의힘 원내대표(앞줄 왼쪽 세 번째)를 비롯한 의원들이 2일 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당의 단독 원 구성 강행을 규탄하는 구호를 외치고 있다. /송의주 기자 songuijoo@