“T 우주에서 제미나이 만난다”…SKT, ‘구글 AI 플랜’ 출시

SKT, T 우주 구글 AI 플랜 출시_1 0 /SK텔레콤

SK텔레콤이 구독 서비스 플랫폼 'T 우주'에서 구글 AI 구독 서비스 '구글 AI 플랜'을 출시했다.3일 SK텔레콤에 따르면 '구글 AI 플랜'은 제미나이를 비롯한 구글의 최신 AI 기능과 모델에 더 높은 사용량 한도를 제공하고, 클라우드 스토리지 용량을 확대한 구독 서비스다. SK텔레콤이 선보이는 '구글 AI 플랜'은 구글 AI 프로, 구글 AI 플러스(2TB), 구글 AI 플러스(400GB) 등 3종이다. 이번 출시를 통해 국내 통신사 및 구독 플랫폼 중 가장 다양한 '구글 AI 플랜' 라인업을 갖추게 됐다.특히 '구글 AI 플랜'의 엔트리 상품인 구글 AI 플러스를 T 우주를 통해 보다 할인된 가격에 단독 제공한다. 엔트리급 AI 구독 상품을 구독 플랫폼에서 선보이는 것은 국내 최초다. T 우주 고객이라면 통신사 관계없이 누구나 정가 대비 월 최대 2,100원 할인된 가격으로 '구글 AI 플랜'을 구독할 수 있도록 했다.자사 고객을 위한 혜택도 마련했다. 지난 2일 출시된 신규 요금제 '베스트 프로'와 '베스트 맥스' 이용 고객에게 AI와 OTT 혜택을 묶어 한 번에 제공한다. 해당 요금제 고객은 '구글 AI 플랜'과 함께 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 디즈니+, 티빙, 웨이브 등 OTT 5종 중 하나를 선택해 추가 혜택을 받을 수 있다.이승하 SK텔레콤 프로덕트담당은 "향후에도 고객이 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.