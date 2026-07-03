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HD현대오일뱅크, 온·오프라인 고객 경험 혁신…12년 연속 KS-SQI 주유소 부문 1위

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손강훈 기자

승인 : 2026. 07. 03. 09:04

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업계 최고 수준 서비스 경쟁력 입증
사진 1. 현대오일뱅크
HD현대오일뱅크 최찬호 영업지원부문장(왼쪽)이 한국표준협회가 주관하는 2026년 한국서비스품질지수조사에서 12년 연속 주유소 부문 1위를 수상하며 기념 사진을 촬영하고 있다. /HD현대오일뱅크
HD현대오일뱅크가 한국표준협회가 발표한 '2026년 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 조사에서 주유소 부문 1위에 선정됐다고 3일 밝혔다.

HD현대오일뱅크는 지난 2일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 열린 인증 수여식에서 주유소 부문 1위를 수상했다. 이로써 HD현대오일뱅크는 주유소 부문 12년 연속 1위를 달성해 정유업계 최장수 기록을 이어가며, 업계 최고 수준의 서비스 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

한국서비스품질지수(KS-SQI)는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 국내 서비스 산업과 소비자 특성을 반영해 공동 개발한 서비스 품질 평가 모델이다. 실제 이용 고객이 체감하는 서비스 수준을 정확성, 전문성, 진정성, 친절성, 적극성, 이용편리성, 외형성, 사회적가치지향성으로 분류해 총8개 항목으로 종합 평가한다.

HD현대오일뱅크는 디지털 채널 이용 증가와 셀프주유소 확산 등 에너지 유통 환경 변화에 발맞춰 디지털 채널을 혁신하고 주유소 현장 서비스 품질을 높여왔다. 이를 통해 온·오프라인 고객 접점 전반에서 일관된 서비스 품질을 유지하고 차별화된 주유 경험을 제공해 높은 평가를 받았다.

디지털 채널에서는 보너스카드 앱 '카앤(Car&)'을 통해 스마트주유, 세차, 멤버십 혜택 등 통합 카 라이프 서비스를 제공하며 온·오프라인이 연계된 편리한 차량 이용 경험을 지원하고 있다. 현장에서는 서비스 교육과 고객 응대 매뉴얼 개선을 통해 변화하는 주유소 이용 행태에 대응하고, 주유소 운영 환경과 고객 응대 수준을 상시 점검하는 현장 중심의 품질 관리 체계를 지속적으로 강화해 나가고 있다.

HD현대오일뱅크 관계자는 "12년 동안 고객의 변함없는 지지와 신뢰를 받아온 결과가 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 카앤을 비롯한 디지털 채널과 주유소 현장 서비스 품질을 지속적으로 강화해 차별화된 주유 경험을 제공하겠다"고 말했다.
손강훈 기자

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