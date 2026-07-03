SKT, 가성비 5G 스마트폰 ‘갤럭시 와이드9’ 단독 출시

출고가 46만·5000mAh 대용량 배터리

전작 대비 가벼운 무게와 얇아진 두께

T다이렉트샵에서 구매하면 각종 혜택

이미지1. SKT 갤럭시 와이드9 단독 출시 0 SKT 갤럭시 와이드9 단독 출시. /SKT

SK텔레콤이 가성비 5G 스마트폰 '갤럭시 와이드9'를 단독 출시한다.3일 SK텔레콤은 공식 온라인몰 T다이렉트샵, 오프라인 매장 T월드에서 갤럭시 와이드9를 선보인다고 밝혔다.이는 출고가 46만 9700원에 5000mAh 대용량 배터리·최대 25W 고속 충전 기능, 6.7인치 슈퍼 아몰레드 디스플레이, 5000만 화소 카메라와 손떨림 방지 기능 등이 있다. 전작(200g, 7.9mm) 과 비교했을 때 192g의 가벼운 무게와 7.5mm로 얇아진 두께 등 가격 대비 우수한 스펙도 갖췄다.SKT는 "올바른 스마트폰 사용 습관을 돕는 ZEM 앱이 설치돼 있어 자녀들의 첫 스마트폰으로 좋은 선택지가 될 수 있을 것"이라고 설명했다.T다이렉트샵에서 갤럭시 와이드9를 구매하면 다이소 3만원 상품권, 루메나 탁상용 무선 선풍기 등 T기프트 혜택도 제공한다.윤명원 SKT Channel&Device 담당은 "갤럭시 와이드 시리즈는 지난 10년 동안 고객들에게 꾸준한 호응 속에 검증받은 대표적인 가성비 라인업"이라며 "합리적인 가격에 알찬 스펙을 갖춘 단말 출시로 고객들의 선택권을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.