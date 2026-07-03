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K-푸드·세계음식 한자리에…순창장류축제 먹거리장터 참가 모집

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순창 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 03. 13:18

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13일까지 28개 부스 운영자 모집
순창장류축제 먹거리부스 참가업체 모집
제21회 순창장류축제 홍보 이미지./순창군
전북 순창군과 순창장류축제추진위원회가 오는 10월 개최되는 제21회 순창장류축제 먹거리장터를 운영할 참가업체를 모집한다.

3일 순창군에 따르면 올해 순창장류축제는 문화체육관광부 지정 예비 글로벌축제로 추진되며, 국내외 관광객들에게 순창의 장류와 다양한 미식 문화를 선보일 예정이다.

먹거리장터는 오는 10월 15일부터 18일까지 4일간 순창전통고추장민속마을 일원에서 운영되며, K-푸드와 세계음식, 향토음식 등 28개 안팎의 부스를 모집할 예정이다.

모집 분야는 순창 장맛한상과 장맛백반, K-분식, 장류를 활용한 디저트 등 K-푸드를 비롯해 세계 각국의 대표 음식, 순창삼합과 순대국밥 등 향토음식, 휴게음식까지 다양하게 구성된다. 특히 K-푸드와 향토음식 분야는 순창에서 생산된 쌀과 장류 원료를 사용해 지역의 맛과 특색을 살릴 계획이다.

참가 대상은 일반음식점 영업신고 등 관련 요건을 갖춘 업체로, 축제 기간 동안 지속적인 운영이 가능해야 한다. 향토음식 분야는 순창군 내 영업장을 둔 업체만 신청할 수 있으며, K-푸드와 세계음식 분야는 지역 제한 없이 접수 가능하다. 다만 지역경제 활성화를 위해 순창군 소재 업체를 우선 선정할 수 있다.

먹거리장터는 관광객 만족도를 높이기 위해 모든 메뉴는 1인분 기준 1만 원 이하로 운영하는 것을 원칙으로 소량 메뉴 판매도 적극 권장한다. 또 다회용기 사용과 통합결제시스템 운영, 친환경 축제 실천 등 지속가능한 축제 운영에도 참여해야 한다.

참가 신청은 오는 13일까지 순창군청 문화관광과에서 방문 또는 이메일, 팩스로 접수할 수 있으며, 신청 서식은 순창장류축제 홈페이지와 순창군청 홈페이지에서 내려받을 수 있다.


박윤근 기자

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