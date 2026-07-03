노동부, 반복 산재 근절 긴급회의…산업재해 재발 방지 대책 논의

'생산보다 안전 우선' 원칙…안전투자 확대 촉구

노동부전경사진2 0 고용노동부 정부세종청사/김보영기자

현대자동차가 매년 안전투자를 약 10% 확대하고 패트롤 로봇을 활용한 야간 순찰을 강화하기로 했다.김영훈 고용노동부 장관은 3일 오후 서울지방고용노동청에서 15개 제조업체 대표이사와 끼임, 추락 등 제조업 동일 유형 산재사고 반복 근절을 위한 긴급 점검회의를 개최했다. 이번 회의는 동일 유형 산재사고가 반복 발생한 주요 제조업체에 안전조치 의무 준수 및 안전 투자 확충을 강조하기 위해 마련됐다.이날 회의에서 김 장관은 동일 유형 산재가 반복 발생한 주요 제조업체 대표들을 대상으로 안전조치 의무 준수와 안전투자 확대를 요청했다.회의 참여 업체는 고려아연과 금호타이어, KCC글라스, 삼립, 세아베스틸, 삼성디스플레이, 삼강에스앤씨, 쌍용C&E, SK지오센트릭, HD현대삼호,아워홈, 한솔제지, 한화오션, 현대차, 현대제철이다.이날 현대자동차는 매년 안전투자를 약 10% 확대하고 패트롤 로봇을 활용한 야간 순찰을 강화하기로 했다. 삼립은 '생산보다 안전 우선' 원칙을 강조하면서 노동자의 작업중지권 행사를 적극적으로 보장하겠다고 밝혔다. HD현대삼호는 AI 기반 안전사고 예측 시스템과 드론을 활용한 산업재해를 방지하겠다고 제시했다.산업통상자원부와 중소벤처기업부도 회의에 참석해 제조업 분야 반복 산재사고 근절을 위해 관계부처 간 적극 협력하기로 했다.김영훈 고용노동부 장관은 "동일한 유형의 사고가 같은 사업장에서 반복되지 않도록 핵심 안전수칙을 철저히 준수하고 자동 방호장치 등 안전투자를 확대해 달라"며 "노사가 함께 위험성 평가에 참여해 산업재해를 사전에 예방하는 데 최선을 다해달라"고 당부했다.