닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

영광군 다문화가족, 장세일 군수와 간담회…지역 정착 지원 논의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001287

글자크기

닫기

영광 신동준 기자

승인 : 2026. 07. 03. 15:14

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

영광군 다문화가족 17명 군수 취임 축하 방문
장 군수 “함께하는 지역사회 조성“ 약속
장세일
전남 영광군에 거주하는 다문화가족이 지난 2일 군청을 방문해 장세일 군수(가운데) 취임을 축하하며 꽃다발을 건네고 있다. /영광군
장세일
영광군 가족센터 소속 마이티 미장(베트남)씨를 비롯한 다문화 가족 17명이 장세일 군수((가운데)를 찾아 취임을 축하하며 화이팅 외치면서 기념촬영을 하고 있다. /영광군
전남 영광군에 거주하는 다문화가족들이 장세일 영광군수를 만나 지역 정착과 생활에 대한 의견을 나누며 소통의 시간을 가졌다.

3일 영광군에 따르면 영광군가족센터 소속 마이티 미장(베트남) 씨를 비롯한 다문화가족 17명은 지난 2일 군청을 방문해 장 군수와 간담회를 가졌다.

이번 만남은 장 군수 취임을 축하하는 한편, 다문화가족의 지역 정착과 생활 전반에 대해 의견을 나누기 위해 마련됐다

장 군수는 다문화가족 한 사람 한 사람의 안부를 직접 묻고, 한국 생활에서 겪는 어려움과 애로사항을 진심 어린 자세로 청취했다. 특히 지역사회에 안정적으로 정착하고 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 조언과 격려를 아끼지 않으며 소통을 이어갔다.

다문화가족들은 "항상 우리를 가족처럼 따뜻하게 대해주신 장세일 군수님의 취임을 진심으로 축하드린다"며 "앞으로도 지속적인 관심속에서 지역사회 당당한 구성원으로 성장해 나가겠다"고 입을 모았다.

장세일 군수는 "다문화가족은 영광의 소중한 가족"이라며 "앞으로도 차별 없이 모두가 함께 행복한 영광을 만들기 위해 더욱 세심하게 살피고 지원하겠다"고 말했다.
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기