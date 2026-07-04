中 인민해방군 장성 2명 최고 계급 상장 승진

육군과 공군 중장

시진핑이 승진 발령

지도부 공백 메우기 차원

clip20260704104918 0 중국 인민해방군의 장수관 육군 중장과 왕강 공군 중장의 진급식 광경. 시진핑 총서기 겸 국가주석의 옆은 장성민 중앙군사위 부주석이다./신화(新華)통신.

시진핑(習近平) 중국 총서기 겸 국가주석이 중앙군사위 감찰 책임자와 공군부사령관을 각각 상장(대장)으로 승진 발령했다.중국 인민해방군 정보에 밝은 베이징 소식통들의 4일 전언에 따르면 시 주석은 전날 장성민(張升民) 중앙군사위 부주석의 주재로 베이징에서 진급식을 열고 장수광(張曙光) 육군 기율검사위원회 중장과 왕강(王剛) 공군 부사령원(부사령관)에게 상장 진급 명령서를 수여했다.중국에서 상장은 한국군의 대장에 해당한다. 현역 장교가 받을 수 있는 최고 군 계급이라고 할 수 있다. 소식통들에 따르면 진급 명령서는 시 주석이 서명, 장 부주석이 낭독했다.승진한 두 중장은 지난달 29일 열린 공산당 창당 105주년 기념 음악회에서 둥쥔(董軍) 국방부장(장관)과 한성옌(韓勝延) 중부전구 사령원과 나란히 앉아 눈길을 끈 바 있다. 둥 부장과 한 사령원 역시 상장 계급을 보유하고 있다.원래 중국의 주요 행사 좌석 배치는 엄격한 의전을 따른다. 때문에 두 중장의 승진은 일찌감치 예고돼 있었다고 해도 좋았다. 육군인 장수광 중장은 2017년 중앙군사위원회 기율검사위원회 산하 기율검사국 국장으로 임명되면서 반부패 관련 업무를 오래 동안 맡아온 바 있다. 또 공군 조종사 출신의 왕강 부사령원은 지난해 9월 초 대대적으로 열린 전승절 80주년 기념 열병식에서 공중제대(편대) 지휘관을 맡아 눈길을 끌었다. 소식통들에 따르면 장수광과 왕강 두 중장의 승진으로 상장 수는 현재의 4명에서 6명으로 늘어나게 된다.이번 승진 인사는 수년 동안 이어져온 시 주석의 군부 내 반부패 드라이브로 공백이 커진 지도부 보강의 일환으로 풀이할 수 있다. 이는 7명 정원의 중앙군사위 위원 가운데 현재 여전히 신분을 유지하고 있는 이가 시 주석과 장 부주석 2명뿐이라는 사실을 상기하면 잘 알 수 있다.이보다 앞서 리상푸(李尙福) 전 국방부장은 지난 2023년 낙마했다. 이어 2024년에는 먀오화(苗華 )전 정치공작부 주임이 해임됐다. 허웨이둥(何衛東) 전 중앙군사위 부주석과 장유샤(張又俠) 부주석, 류전리(劉振立) 연합참모부 참모장 등 최고 지도부 역시 2025년과 올해 잇따라 실각했다. 상장 인사가 필요한 상황이라고 할 수 있었다.