경찰, 장윤기 ‘리얼돌 DNA 보고서’ 누락…6주 지나서야 검찰 전달

경찰 "자료 전송 과정에서 발생한 실무자 과실"

clip20260704095255 0 여고생 살해범 장윤기. /연합뉴스

경찰이 '여고생 살해범' 장윤기(23)의 자취방에서 발견된 성인용품 리얼돌에 대한 유전자정보(DNA) 감식 보고서를 결과 통보 6주 뒤에야 검찰에 넘긴 것으로 확인됐다.3일 경찰에 따르면 장윤기 긴급체포 후 주거지 원룸을 압수수색한 경찰은 목·가슴 부위가 집중적으로 훼손된 리얼돌을 발견하고 국립과학수사연구원에 정밀 감식을 의뢰했다. 감식 결과 리얼돌에서는 장윤기의 DNA가 검출됐고, 분석 보고서는 사건이 검찰에 송치된 지난 5월 14일로부터 나흘이 지난 뒤 경찰에 전달됐다.경찰은 이때 보고서를 추가로 검찰로 전달해야 했으나 누락했으며, 이를 인지하지 못한 채 리얼돌 감식 보고서를 검찰에 보냈다고 설명했다. 경찰 관계자는 "과학수사·형사사법 시스템 간 자료 전송 과정에서 발생한 실무자 과실"이라고 설명했다.결국 보고서는 결과 통보 6주가 경과한 지난 2일에야 송치됐다. 검찰은 리얼돌 감식 결과를 장윤기 재판의 증거로 추가 신청할지 검토 중이다.검찰이 장윤기 자취방에 훼손된 리얼돌이 있었음을 파악한 시점은 사건 자료가 송치된 5월 14일이었다. 이후 같은 달 19일 장윤기 주거지를 탐문 수사하는 과정에서 검찰은 리얼돌이 외부로 반출돼 폐기됐음을 확인했다.리얼돌은 장윤기가 구속된 이튿날인 5월 8일 집주인 연락을 받고 짐을 빼기 위해 원룸을 찾은 현직 경찰관인 아버지가 여러 조각으로 잘라 폐기했다. 당시 경찰은 주거지 압수수색을 마쳤고 검찰이 중요 증거물로 판단한 리얼돌에 대한 사진과 영상, 정밀 감식 의뢰도 마친 상태이므로 보존 필요성이 없다고 판단한 것으로 전해졌다. 재판에는 관련 증거로 훼손 상태를 기록한 동영상과 사진만 제출됐다.장윤기 아버지가 확보한 원룸 주소와 비밀번호는 사건 담당 경찰이 알려준 것으로 확인됐다. 또 주거지 짐을 정리한 날 경찰은 수사관의 휴대전화로 장윤기와 아버지 간 전화 통화를 연결해 주기도 했다. 이에 대해 경찰은 통상적인 수사 기법 차원에서 가족을 통해 장윤기를 설득한 것이라고 밝혔다.경찰청 감찰관 2명은 장윤기 사건을 담당했던 광주 광산경찰서에서 수사 과정 전반을 들여다보는 현지 조사를 진행하고 있다.