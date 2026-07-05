LG전자, 미국서 초프리미엄 빌트인 가전 ‘SKS’ 접점 확대

[사진1] LGE_SKS 0 LG전자가 최근?미국 보스턴에 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS'의 체험형 쇼룸인 'SKS 테크니큐리언(Technicurean) 센터'를 열었다. SKS 총괄 셰프 닉 리치가 빌트인 가전을 활용한 요리 시연을 진행 중인 모습./LG전자

LG전자가 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS' 북미 시장 공략을 확대한다. 체험형 쇼룸을 통해 고객 접점을 확대하고, 고급 주거공간에 맞춘 가전 공급으로 성장에 속도를 낸다는 전략이다.5일 LG전자에 따르면 회사는 최근 미국 북동부 프리미엄 가전 유통업체인 '예일 어플라이언스'와 협력해 미국 메사추세츠주 보스턴에 체험형 쇼룸 'SKS 테크니큐리언(Technicurean) 센터'를 열었다. SKS(Signature Kichen Suite)는 LG전자의 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드로, 차별화된 주방공간 솔루션을 공급하고 있다. 이번에 미국에 4번째 쇼룸을 열고 고객들에게 프리미엄 빌트인 가전 가치를 알리고 B2B 고객을 위한 거점을 만들겠다는 구상이다.SKS 테크니큐리언 센터는 총 186제곱미터(㎡) 규모로 건축업자, 디자이너 등 업계 전문가와 일반 고객이 초프리미엄 빌트인 가전을 직접 체험하는 공간이다. 쇼룸은 판매 중심의 전시 공간에서 벗어나 실제 고급 주거 공간을 연상시키는 형태다. 맞춤형 주방 가구 업체 웨그너 캐비너트리(Wegner Cabinetry), 인테리어 업체 LX하우시스, 주방 인테리어 업체 뉴포트 브라스(Newport Brass) 등 다양한 파트너사와의 협업으로 조성됐다.고객은 실시간 요리 시연, SKS만의 차별화된 빌트인 디자인과 성능을 경험할 수 있다. 또 다양한 주방 환경을 구현한 전시 공간과 터치스크린 기반의 콘텐츠를 통해 SKS의 프리미엄 빌트인 가전이 현대적인 주거 공간과 조화를 이루는 모습도 전시한다.전시 제품으로는 가스·인덕션·수비드 기능을 하나의 제품에 구현한 '프로 레인지', 스팀·컨벡션·에어프라이 기능을 갖춘 '인덕션 프로 레인지', 듀얼 컴프레서를 적용한 '프렌치도어 냉장고', 3가지 온도 설정이 가능한 '빌트인 와인셀러' 등이 포함됐다.최용철 LG전자 미국법인 빌더세일즈마케팅담당은 "고객에게 SKS만의 차별화된 디자인과 기술력을 바탕으로 한 초프리미엄 주방 공간 솔루션의 가치를 적극 알려 나갈 것"이라고 말했다.