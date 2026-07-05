‘건국 250주년’ 美서 이민자 귀화 선서식…새 시민 150명 탄생

건국 상징 마운트 버넌서 기념 행사

중국·이라크 등 50개국 출신자 참여

America 250 Mt Vernon 0 4일(현지시간) 미국 버지니아주 페어펙스의 조지 워싱턴 마운트 버넌에서 열린 미국 건국 250주년 기념 귀화 시민 선서식에서 참가자들이 국기에 대한 맹세를 하고 있다./AP 연합

미국 건국 250주년을 맞은 4일(현지시간) 미국의 건국을 상징하는 마운트 버넌에서 귀화 시민 선서식이 열려 150명의 새 시민이 탄생했다고 AP통신이 보도했다.미국 버지니아주 마운트 버넌은 조지 워싱턴 초대 미국 대통령의 자택과 농장이 있던 곳이다.독립전쟁의 총사령관이었던 워싱턴 전 대통령이 미국 건국의 핵심 인물이었던 만큼, 그의 저택은 미국의 자유와 민주주의의 상징적 장소로 여겨지고 있다.이날 중국·엘살바도르·이라크·몽골·모로코 등 50개국 출신의 150명이 미국 시민이 됐는데 그중에는 기니 출신 미 해병대원 디아카리아 상가레도 있었다. 그는 두 차례 해외 파병을 마친 뒤 시민권을 획득했다.이날 행사에서는 앤 닐 페트리 마운트 버넌 여성협회 대표의 개회 인사 후 워싱턴 전 대통령의 삶과 의미에 대한 짧은 연설이 진행됐다.이후 참가자들의 국가 호명이 이어졌는데, 사회자가 50개국의 이름을 하나씩 부르자, 호명된 사람은 일어나 작은 성조기를 흔들며 응답했다.참가자들은 손을 들고 충성 서약을 낭독했다. 이는 워싱턴 전 대통령이 1778년에 미국 독립을 지지하고 영국 왕에 대한 충성을 거부한다고 서명한 서약과 유사한 형식이라는 것이 AP통신의 설명이다.충성 서약 낭독 후 공식적으로 시민권을 획득한 이들을 위해 "축하한다"며 "이제 여러분은 미국 시민"이라고 선언했다. 이어서 국기에 대한 맹세가 진행됐다.이날 선서식에 참석한 역사학자 더글라스 브래드번은 250년 전 워싱턴 전 대통령이 심은 튤립 포플러 나무를 가리키며 "여러분의 이야기가 이제 미국의 이야기가 된다"고 강조했다.이후 워싱턴 전 대통령의 복장을 한 배우가 무대에 올라 "오늘부터 '미국인'이란 이름은 나뿐만 아니라 여러분의 것이기도 하다"며 "나의 동료 미국인들이여. 집에 온 것을 환영한다"고 환영 인사를 했다.새 시민들은 환호와 웃음 속에 시민권을 얻은 것을 축하하며 행사를 마무리했다.