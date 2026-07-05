‘1등급 문’ 넓은 큰 학교로 쏠렸다…300명 이상 일반고 진학 31%↑

300명 이상 일반고 진학자 10만7080명…전체 증가율의 5배 웃돌아

경기 153곳 등 수도권 신도시권 집중…고교학점제·내신 경쟁 영향 분석

2027학년도 6월 모의평가 실시 0 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 서울 마포구 서울여자고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. /사진공동취재단

내신 5등급제가 적용된 첫해 고등학교에 진학한 학생들이 재학생 300명 이상 대규모 일반고에 몰린 것으로 나타났다. 학생 수가 많은 학교일수록 내신 상위 등급 인원이 늘고 선택과목 개설에도 유리하다는 인식이 작용한 것으로 풀이된다.5일 종로학원이 학교알리미에 공시된 전국 일반고 1700곳의 고1 학생 수를 분석한 결과, 올해 학생 수 300명 이상 일반고 진학자는 10만7080명으로 집계됐다. 지난해 8만2017명보다 2만5063명(30.6%) 늘어난 수치다.같은 기간 전체 일반고 고1 학생 수는 33만2171명에서 35만1535명으로 1만9364명(5.8%) 증가했다. 전체 학생 수 증가율보다 300명 이상 학교 진학자 증가율이 5배 이상 높았다.전체 일반고 고1 가운데 300명 이상 학교에 다니는 학생 비중도 지난해 24.7%에서 올해 30.5%로 5.8%포인트 올랐다. 고1 학생 10명 중 3명가량이 대규모 일반고에 입학한 셈이다. 반면 200명대 이하 일반고 진학자는 지난해 25만154명에서 올해 24만4455명으로 5699명(2.3%) 줄었다. 전체 고1 학생 수가 늘어난 상황에서도 중소 규모 학교 학생 수는 감소해 대규모 학교 쏠림이 더 뚜렷해졌다.300명 이상 일반고 수도 지난해 236곳에서 올해 306곳으로 70곳 늘었다. 전국 일반고 가운데 비중은 18.0%에 그쳤지만, 이들 학교가 전체 고1 학생의 30.5%를 맡고 있는 구조다. 300명대 학교는 269곳, 400명대는 35곳, 500명 이상은 2곳이었다.대규모 일반고는 경기 등 수도권 신도시권에 집중됐다. 300명 이상 일반고는 경기 지역에만 153곳이 있었고, 서울 40곳, 인천 23곳, 충남 21곳, 경남 16곳 순이었다. 시군구별로는 경기 화성시가 19곳으로 가장 많았다. 이어 용인시 17곳, 남양주시 15곳, 평택시 14곳, 수원시 12곳, 김포시 11곳 순이었다. 상위 6개 지역이 모두 경기권이었다.이 같은 흐름은 내신 5등급제와 고교학점제 시행에 따른 학교 선택 변화와 맞물린 것으로 풀이된다. 내신 5등급제에서는 학생 수가 많을수록 상위 등급을 받을 수 있는 학생 수 자체가 늘어난다. 학생 수가 적은 학교에서는 소수 인원이 듣는 과목의 성적 산출이나 과목 개설에도 제약이 생길 수 있다.고교학점제 영향도 있다. 학생들이 진로와 적성에 따라 과목을 선택하는 구조에서는 일정 규모 이상의 수강자 수가 확보돼야 다양한 과목 개설이 가능하다. 이 때문에 과목 선택권을 고려한 학생과 학부모가 중소 규모 학교보다 대규모 학교를 선호했을 가능성이 제기된다.임성호 종로학원 대표는 "내신 5등급제에서 학교 내신 경쟁이 치열한 상황에서도 학생 수가 많은 고교로 진학하려는 선호가 높아지고 있다"며 "고교학점제가 2028학년도 대입부터 전면 적용되면 수강자 수가 중요한 만큼 대규모 학교 선호가 더 커질 수 있다"고 말했다. 이어 "학생 수가 많은 지역으로 상위권 학생이 집중되면 수시 모집에서 해당 지역의 대입 실적도 상대적으로 높아질 가능성이 있다"며 "대규모 학교와 지역으로의 쏠림 현상이 지속될 수 있다"고 덧붙였다.