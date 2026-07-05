경주시, 다둥이 출산가정 직접 찾아 양육 응원

다둥이 출산가정 방문사업 추진

출산 축하물품 전달·양육 지원정책 안내

3. 경주시 넷째 자녀 출산가정 축하 방문 0 경주시가 넷째 자녀 출산가정을방문해 축하하고있다.

경북 경주시가 다둥이 출산가정을 직접 찾아 축하하며 아이 낳고 키우기 좋은 출산 친화도시 조성에 힘을 쏟고 있다.경주시는 최근 현곡면에 거주하는 넷째 자녀 출산가정을 방문해 출산 축하물품을 전달하고 건강한 양육을 응원했다고 5일 밝혔다.이번 방문은 '2026년 경주시 다둥이 출산가정 축하 방문사업'의 하나로 마련됐다. 올해 세쌍둥이 이상 또는 넷째 자녀 이상을 출산한 가정을 대상으로 출산의 기쁨을 함께 나누고 지역사회에 출산 친화 문화를 확산하기 위해 추진하고 있다.이 사업은 경주시가 추진하고 '한 자녀 더 갖기 운동 경주시지부'가 수행한다.방문을 통해 출산가정에 육아용품 등 축하물품을 전달하는 한편 출산장려금과 부모급여, 첫만남이용권, 아동수당 등 출산·양육 지원 정책과 복지서비스를 안내했다. 또 부모들의 양육 과정에서 겪는 어려움과 건의사항도 청취했다.경주시는 출산장려금과 첫만남이용권, 부모급여, 아동수당 등 다양한 지원사업을 운영하며 저출생 극복에 힘쓰고 있다. 다자녀 가정이 지역사회에서 존중받고 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경 조성에도 지원을 확대하고 있다.시는 이번 사업이 출산가정의 양육 부담을 덜고 지역사회가 함께 아이의 탄생을 축하하는 분위기를 조성하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.주낙영 경주시장은 "저출생이 심각한 사회문제로 떠오른 상황에서 넷째 자녀의 탄생은 가족뿐 아니라 지역사회가 함께 축하할 소중한 일"이라며 "앞으로도 아이를 낳고 키우기 좋은 경주를 만들기 위해 실질적인 출산·양육 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.