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HD건설기계, 육군과 무인 건설장비 기술 고도화 맞손

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김유라 기자

승인 : 2026. 07. 05. 13:16

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기술교류·정비인력 양성 MOU
문재영 사장 "韓 안보 위한 협약"
전사·순직 장병 유가족 성금 전달
[사진] HD건설기계와 육군본부가 건설장비 무인화 등 기술 교류 및 정비 인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다. 사진 오른쪽부터 HD건설기계 문재영 사장, 육군본부 군수참모부장 하헌철 소장 (1)
문재영 HD건설기계 대표이사 사장(오른쪽부터)과 하헌철 육군본부 군수참모부장 소장이 건설장비 무인화 등 기술 교류 및 정비 인력 양성을 위한 업무협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다./HD건설기계
HD건설기계가 대한민국 육군과 손잡고 무인 건설장비 기술 고도화와 스마트 장비 운용·정비 인력 양성에 나선다. 병력 감소로 군 건설장비 운용 환경이 변화하는 가운데, 무인자율화 기술을 군 현장에 접목해 실효성을 검증하고 미래형 장비 운용 체계를 구축하겠다는 구상이다.

5일 HD건설기계는 최근 충남 계룡대에서 육군본부와 '건설장비 무인화 등 기술 교류 및 정비 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 문재영 HD건설기계 사장과 하헌철 육군본부 군수참모부장 소장을 비롯해 양 기관 주요 관계자 20여명이 참석했다.

이번 협약에 따라 HD건설기계와 육군은 건설기계 무인자율화 기술을 전시 피해복구, 작전시설 구축·보강, 재난 현장 지원 등 군 임무에 활용할 수 있도록 기술 교류를 추진한다. 여러 대의 유·무인 건설장비를 통합 관제 시스템으로 효율적으로 운용할 수 있는 환경 조성에도 협력한다.

정비 인력 양성도 함께 추진된다. HD건설기계는 군에서 운용 중인 건설장비에 대한 전문 정비 교육을 지원하고, 육군은 HD건설기계 임직원을 대상으로 안보관 교육과 국내 전사적지 견학 기회를 제공할 예정이다.

HD건설기계는 최근 유럽 대형 건설 현장과 광산에 무인자율 굴착기를 공급하고 실증을 진행하는 등 무인 건설장비의 현장 적용 사례를 확대하고 있다. 이번 육군과의 협력을 계기로 민간 현장에서 축적한 무인자율화 기술을 군 특수 환경에 적용하며 기술 완성도를 높일 것으로 기대된다.

문재영 HD건설기계 대표는 "이번 협약은 양측이 상호 발전할 수 있는 실용적 협력이자, 건설기계 무인자율화 기술을 고도화할 수 있는 좋은 기회"라며 "앞으로도 건설기계 산업의 발전과 대한민국의 평화와 안보를 위해 굳건한 협력을 이어가겠다"고 말했다.

한편 HD건설기계는 이날 협약식에서 전사·순직 장병 유가족 지원을 위해 성금 2000만원을 육군에 전달했다.
김유라 기자

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