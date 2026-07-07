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사회 교육·행정자치

교보DTS, 제이엠커리어와 AI 기반 자바 개발자 양성 과정 운영

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성희제 기자

승인 : 2026. 07. 07. 11:00

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교보DTS가 교육 전문기관 제이엠커리어와 협력해 실무 중심의 자바(Java) 개발자 양성 과정을 운영한다. 양 기관은 '실전 SI 프로젝트 기반 Java 개발자 양성과정'을 공동 개설하고, 기업 현장에서 활용되는 기술과 프로젝트 중심 교육을 제공할 계획이라고 6일 밝혔다.


최근 생성형 인공지능(AI)과 클라우드 기술 확산으로 소프트웨어 개발 환경이 변화하면서 개발자에게도 요구사항 분석부터 설계, 구현, 테스트, 배포까지 전 과정을 수행할 수 있는 역량이 요구되고 있다.


이번 교육과정은 이러한 산업 환경을 반영해 Java, Spring, React, AWS, Docker, Kubernetes 등을 교육하며, AI 기반 코드 리뷰와 생성형 AI API 활용 내용도 포함했다. 교육생들은 실제 SI(시스템통합) 프로젝트와 유사한 과제를 수행하며 요구사항 분석부터 설계, 구현, 테스트, 배포, 발표까지 프로젝트 전 과정을 경험하게 된다.


교육은 서울 성동구 제이엠커리어 서울숲센터에서 진행되며, 정원은 25명이다. 프로젝트 멘토링과 학습 상담을 통해 교육과 취업 준비를 지원할 예정이다.


교육생에게는 노트북과 AWS 실습 환경이 제공되며 프로젝트 기반 포트폴리오 제작, 취업 컨설팅, 모의면접 프로그램도 운영된다. 우수 수료생에게는 교보DTS 채용 전형에서 서류전형을 면제하고 면접 기회를 제공할 예정이다.


교육 기간은 오는 8월 4일부터 2027년 1월 27일까지 약 6개월이다. 모집 대상은 국민내일배움카드 발급이 가능한 K-디지털 트레이닝 참여 대상자이며, 접수는 오는 13일까지 진행된다. 교육 일정과 신청 방법은 교보DTS 교육과정 홈페이지에서 확인할 수 있다. 

성희제 기자

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