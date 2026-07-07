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문화·연예

[카드뉴스] 장마철 데이트 코스 짜다 싸우지 말고 ‘여기’ 보세요

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박종규 기자

승인 : 2026. 07. 07. 08:00

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[카드뉴스] 비와서 갈 곳이 없다? …'장마철 데이트 코스 추천'

비 온다고 데이트 포기?

장마철에도 즐길 수 있는 데이트 코스 BEST 10


1. 프라이빗 영화관

장마철에도 실패 없는 가장 클래식한 데이트 코스.

타인의 방해 없이, 넓고 푹신한 최고급 소파에서 최애 영화까지 보는 최고의 공간 


· 칠인더시네마 : 서울 마포구 상수동 93-113

· 스튜디오 무연 : 서울 마포구 망원동 386-2

· 몰입시네마라운지 : 서울 성동구 성수동1가 656-435


2. 볼링장

가볍게 승부도 즐기고 웃음이 끊이지 않는 활동적인 데이트.

가벼운 경쟁 요소가 있어 자연스럽게 분위기를 풀고 친밀감을 높이는 데 도움이 된다.


· 동서울그랜드볼링센터 : 서울 광진구 구의동 546-1

· 코오롱스포렉스 : 서울 영등포구 영등포동4가 442

· 볼링볼링 : 서울 중구 황학동 2545


3. 미술관

조용한 분위기에서 작품을 감상하며 자연스럽게 대화하기 좋은 데이트 코스.

실내 환경이라 날씨 영향을 받지 않으며, 문화생활과 휴식을 동시에 즐길 수 있다.


· 디뮤지엄 : 서울 성동구 성수동1가 685-700

· 서울시립미술관 : 서울 중구 서소문동 37

· 국립현대미술관 : 서울 종로구 소격동 165


4. 아쿠아리움

시원한 실내에서 다양한 해양생물을 보며 여유로운 시간을 보내기 좋다.

관람 동선이 잘 구성되어 있어 장시간 머물러도 부담 없이 데이트를 이어갈 수 있다.


· 롯데월드 아쿠아리움 : 서울 송파구 신천동 29

· 씨라이프 코엑스 아쿠아리움 : 서울 강남구 삼성동 159

· 플레이아쿠아리움 부천 : 경기 부천시 원미구 상동 572-1


5. 보드게임 카페

시간 가는 줄 모르고 함께 즐길 수 있는 비 오는 날 대표 실내 데이트.

다양한 게임을 통해 대화와 협동이 늘어나 커플 만족도가 높은 활동으로 꼽힌다.


· 보드게임카페 레드버튼 : 서울 마포구 홍익로 19 3층

· 히어로보드게임카페 : 서울 광진구 화양동 10-1

· 나인원 보드게임카페24 : 서울 광진구 화양동 8-50


6. 방탈출 카페

둘이 힘을 합쳐 미션을 해결하는 협동형 데이트로 추천.

문제 해결 과정에서 협업과 소통이 자연스럽게 이루어져 색다른 경험을 만들 수 있다.


· 마피아카페 : 서울 강남구 역삼동 817-22

· 더파인더 방탈출 : 서울 관악구 봉천동 853-2

· OPCI 영등포 타임스퀘어점 : 서울 영등포구 영등포동4가 442


7. 쿠킹 클래스

직접 만든 음식을 함께 만들고 맛보며 특별한 추억을 남길 수 있다.

체험 중심 프로그램이라 결과물까지 남아 기념일 데이트로도 인기가 높다.


· 원데이푸드트립 : 서울 송파구 가락동 600

· 쿠킹클래스 아틀리에 드 퀴진 : 서울 강서구 마곡동 759-1

· 한국사찰음식문화체험관 : 서울 종로구 안국동 175-3


8. 대형 북카페

커피 한 잔과 함께 책을 읽으며 여유로운 시간을 보내기 좋다.

조용한 공간에서 휴식과 대화를 함께 즐길 수 있어 차분한 데이트를 원하는 커플에게 적합하다.


· 브라운핸즈 창비 : 서울 마포구 서교동 475-34

· 렉터스라운지 : 서울 마포구 서교동 339-23

· 인크커피 : 경기 남양주시 다산동 6143


9. 실내 스포츠 게임장

클라이밍, 양궁, 배드민턴, 스크린 스포츠 등 함께 땀 흘리며 즐길 수 있는 이색 데이트.

신체 활동은 스트레스 해소와 기분 전환에 도움이 되어 장마철 답답함을 덜어준다.


· 스몹 하남 : 경기 하남시 신장동 616

· 레전드히어로즈 : 서울 송파구 신천동 29


10. 호캉스

비 내리는 창밖을 바라보며 객실에서 휴식을 즐기는 로맨틱한 하루.

숙박뿐 아니라 수영장, 스파, 레스토랑 등을 함께 이용할 수 있어 만족도가 높은 데이트 코스로 꼽힌다.


· 그랜드 워커힐 서울 : 서울 광진구 워커힐로 177

· 앰배서더 서울 풀만 호텔 : 서울 중구 동호로 287

· 신라스테이 광화문 : 서울 종로구 삼봉로 71


요번 장마기간 알차게 즐겨보세요!


· 영화관

· 볼링장

· 미술관

· 아쿠아리움

· 보드게임 카페

· 쿠킹 클래스

· 북카페

· 실내 스포츠

· 호캉스

박종규 기자

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