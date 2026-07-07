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올여름 휴가는 봉화에서…취향 따라 머무는 힐링 여행

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봉화 장성훈 기자

승인 : 2026. 07. 07. 09:31

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고택부터 숲속 치유 숙소, 감성 캠핑까지 다채로운 숙박
계곡·협곡열차·수목원 연계 코스로 여름 휴가 완성
한옥스테이
한옥스테이/봉화군
여름 휴가는 어디에서 어떻게 머무느냐에 따라 여행의 만족도가 달라진다. 북적이는 해수욕장을 벗어나 숲과 계곡, 별이 쏟아지는 밤하늘 속에서 여유를 즐기고 싶다면 경북 봉화를 추천한다. 봉화는 숙소 하나만 바뀌어도 여행의 분위기가 달라지는 곳이다. 전통과 자연, 치유와 레저를 모두 품은 다양한 숙박시설과 관광지가 어우러져 올여름 '머물고 싶은 여행지'로 손색이 없다. 여행의 목적에 맞는 숙소를 선택해 봉화만의 청정 자연 속에서 특별한 여름 휴가를 즐겨보자.

◇고택에서 만나는 느린 하루 = 전통의 멋을 느끼고 싶다면 봉화 대표 전통마을인 해저 바래미마을의 고택 스테이가 제격이다. 독립운동가를 다수 배출한 고택에서 툇마루를 스치는 바람과 밤하늘의 별을 감상하며 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 인근에는 봉화를 대표하는 문화유산인 닭실마을과 청암정이 자리하고 있으며, 맑은 물과 기암괴석이 어우러진 석천계곡에서는 산책과 피서를 함께 즐길 수 있다.

청량산수원캠핑장
청량산수원캠핑장/봉화군
◇자연을 품은 캠핑의 매력 = 캠핑을 선호한다면 물야면 숲속캠핑장과 명호면 나무네숲 캠핑장, 청량산수원캠핑장을 추천한다.울창한 소나무 숲과 맑은 공기 속에서 즐기는 캠핑은 물론 밤에는 불멍과 별멍까지 즐길 수 있어 자연 속 휴식을 원하는 여행객들의 발길이 이어지고 있다. 물야면에서는 오전약수터와 약수닭백숙을 함께 즐길 수 있고, 명호면에서는 청량산 도립공원과 낙동강 래프팅을 연계하면 더욱 알찬 여행이 된다.

봉화군
문수산자연휴양의 트리하우스/봉화군
◇숲속에서 즐기는 웰니스 여행 =조용한 휴식을 원한다면 산림휴양시설도 좋은 선택이다.트리하우스와 숲속콘도에서는 문수산의 풍경을 바라보며 머물 수 있으며, 산림치유센터의 반신욕과 족욕 프로그램, 임도 트레킹 등을 통해 몸과 마음을 쉬어갈 수 있다. 인근 국립백두대간수목원에서는 백두산호랑이와 다양한 여름 야생화를 만나볼 수 있어 가족 여행객들에게도 인기가 높다.

봉화군
정자문화생활관의 솔향촌/봉화군
◇전통과 현대가 공존하는 솔향촌 =전국 최초 누각·정자 테마공원 내에 조성된 솔향촌은 전통미와 현대적인 편의시설을 갖춘 숙박시설이다.펜션형과 콘도형 객실을 갖추고 있어 가족이나 단체 여행객이 이용하기 좋으며, 누정전시관과 야외정원, 봉성돼지숯불고기 맛집 등을 함께 둘러보는 일정도 추천할 만하다.

봉화군
분천산타마을/봉화군
◇분천산타마을에서 즐기는 이색 여행 =색다른 숙박을 원한다면 감성 카라반과 단체 숙박시설이 마련된 분천산타마을도 눈여겨볼 만하다. 숙소와 가까운 산타마을에서는 산타전망대와 대형 산타 조형물, 어린이 실내놀이터, 사계절 썰매장 등을 즐길 수 있다. 특히 백두대간협곡열차(V-train)를 타고 협곡과 낙동강 상류의 절경을 감상한 뒤 낙동강 비경길을 걷는 코스는 봉화를 대표하는 체험 프로그램으로 꼽힌다.

봉화군
고선계곡/봉화군
◇계곡 앞 펜션에서 즐기는 여름 = 아이들과 함께하는 가족 여행이라면 소천면 고선계곡 일대 펜션이 적합하다. 맑은 계곡과 바비큐 시설을 함께 갖춘 펜션에서 머물며 원시림 같은 고선계곡의 차가운 물에서 물놀이를 즐길 수 있어 한여름 무더위를 잊게 한다.

장성훈 기자

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