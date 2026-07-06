포천시, 민선9기 149개 공약 이행 첫걸음 뗐다

1-2 포천시, 민선9기 공약 실천 위한 첫걸음 0 백영현 포천시장이 지난 3일 시청회의실에서 열린 '민선9기 공약사항 실천계획 자문단 위촉식'에서 참석자들과 의견을 나누고 있다./포천시

경기 포천시가 시민과 약속한 민선9기 149개 공약 이행에 첫걸음을 내디뎠다. '민선9기 공약사항 실천계획 자문단 위촉식'을 통해서다.6일 포천시에 따르면 시는 지난 3일 시청회의실에서 '민선9기 공약사항 실천계획 자문단 위촉식'을 가졌다. 시장 공약 이행의 체계성과 전문성을 높이기 위한 취지에서다.자문단은 도시개발·교육·복지·일자리·농축산 등 각 분야 전문가 11명으로 구성됐으며 현직 대학교수와 행정 경험이 풍부한 퇴직 공무원 등이 참여했다. 이들은 앞으로 2개월간 공약사업 실천계획을 검토해 실현가능성과 구체성을 높이는 역할을 맡는다.포천시는 '내 삶이 행복한 인문도시, 프라이드 포천(PRIDE POCHEON)'이라는 민선9기 시정운영 방향 아래 시민과 약속한 149가지 공약을 이행해 나간다. 구체적으로 생활밀착형 정원도시 조성, 케이-에이아이(K-AI) 첨단 방위산업 혁신클러스터 구축, 교육발전특구·평화경제특구 중심 미래경쟁력 강화, 지속가능한 스마트 농축산업 육성, 광역 교통망 확충을 5대 축으로 시정 역량을 집중한다. 아울러 포천시는 '시민제안 플랫폼'에서 280여 건의 시민 의견을 받아 정책에 반영할 예정이다.또 포천시는 취임과 동시에 실질적인 공약 정비 작업에 착수하며 별도의 시장직인수위원회 대신 기존 행정 조직으로 공약 이행 체계를 수립해 직원들의 업무 부담과 예산 소요를 최소화했다.백영현 시장은 "공약사항은 시민과의 약속이다. 이 약속이 제대로 실행되기 위해서는 자문단의 역할이 중요하다"라고 강조하면서 "포천시민의 더 나은 삶을 위해 자문위원들의 많은 관심과 조언을 부탁한다"고 당부했다.