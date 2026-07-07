코웨이 ESG 고도화 속도…재생에너지 2.9%는 숙제

온실가스 감축·친환경 전환 등 성과

2050년 100% 감축 로드맵 재설정

기후 리스크 관련 정량적 기준 마련

재생E 확대 위한 설비 투자 등 필요

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코웨이가 온실가스 감축 로드맵을 새롭게 정비하고 기후 리스크를 재무적으로 정량화하는 등 ESG 경영 고도화에 속도를 내고 있다. 지난해 온실가스 배출량을 전년보다 8% 줄이고 공급망 ESG 평가와 친환경 냉매 전환에서도 성과를 냈다. 다만 2033년 50%, 2050년 100% 감축 목표를 현실화하기 위해서는 현재 2.9% 수준에 머문 재생에너지 사용 비율을 끌어올리는 동시에 생산공정의 에너지 효율을 개선하는 것이 향후 과제로 꼽힌다.6일 코웨이가 최근 발간한 '2025 지속가능경영보고서'에 따르면 회사는 기업과 환경·사회 간 상호 영향을 함께 고려하는 이중 중대성 평가를 바탕으로 기후변화 대응을 핵심 경영 과제로 선정했다. 이에 따라 온실가스 감축 로드맵을 새롭게 정비했으며, 지난해 온실가스 배출량은 1만6364tCO₂e로 전년 대비 8% 감소했다.특히 온실가스 감축 기준연도를 2023년으로 새롭게 설정한 점이 눈에 띈다. 코웨이 측은 서비스 매니저(방문점검·설치 인력)의 정규직 전환으로 조직 경계가 변동됨에 따라 기준연도와 감축 목표를 재설정했다는 설명이다. 새 기준에 따라 코웨이는 2033년까지 온실가스를 50%, 2050년까지 100% 감축한다는 목표를 제시했다.기후변화에 따른 위험과 기회를 재무적 수치로 정량화한 점도 주목된다. 코웨이는 배출권 가격 상승에 따른 규제 리스크를 최대 74억원, 저탄소 경영 미흡에 따른 평판 리스크를 517억원으로 추산했다. 반면 재생에너지 전환에 따른 전력비 절감 효과는 최대 120억원, ESG 등급 유지에 따른 시장 신뢰 제고 효과는 81억원으로 산정했다.유형별로 보면 재생에너지 전환에 따른 경제적 효과는 규제 리스크를 웃돌았다. 다만 평판 리스크는 ESG 등급 유지에 따른 효과의 6배를 넘어 기후 대응이 단순 비용 절감 차원을 넘어 기업 신뢰도와도 직결될 수 있음을 보여줬다.이 같은 분석은 기후 관련 재무정보 공개 협의체(TCFD) 방식의 시나리오 분석에서 자주 활용되는 접근이다. 실제 손실이 아닌 추정치인 만큼 탄소가격, 전력단가, 평판 리스크 산정 방식 등에 따라 결과는 달라질 수 있다. 그럼에도 기후 리스크와 기회를 재무적으로 환산해 공개했다는 점에서 ESG 리스크 관리 체계를 한 단계 구체화했다는 평가가 가능하다.공급망 관리도 강화했다. 코웨이는 핵심 파트너사 35개사를 대상으로 ESG 리스크 평가를 완료했으며 평가 완료율은 100%를 기록했다. 고위험으로 분류된 협력사는 없었고 시정조치에 합의한 협력사는 24개사였다. 협력사 산업재해 건수는 0건으로 집계됐다.다만 평가 대상이 핵심 파트너사 35개사, 안전보건 역량 평가 대상이 31개사로 한정된 만큼 향후 평가 범위를 전체 협력망으로 넓히는 것이 중요하다는 지적도 나온다. ESG 관리 수준을 높이기 위해서는 주요 협력사뿐 아니라 중소 협력업체까지 관리 체계를 확장할 필요가 있다는 분석이다.향후 관건은 감축 목표의 실행력이다. 코웨이는 2033년까지 온실가스를 50%, 2050년까지 100% 감축한다는 중장기 목표를 제시했지만 지난해 재생에너지 사용 비율은 2.9%에 머물렀다. 재생에너지 사용률이 온실가스 감축 목표와 반드시 일대일로 연결되는 것은 아니지만 중장기 목표 달성을 위해서는 재생에너지 조달 확대와 생산공정의 에너지 효율 개선, 친환경 설비 투자가 지속적으로 뒷받침돼야 한다.업계 관계자는 "코웨이가 온실가스 감축 실적과 기후 리스크 정량화, 공급망 ESG 관리 등에서 진전을 보인 만큼 앞으로는 낮은 재생에너지 사용 비율을 얼마나 빠르게 끌어올리느냐가 ESG 경영 고도화의 핵심 변수가 될 전망"이라고 말했다.