닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

권익현 부안군수 “함께 누리는 행복, 신바람 나는 부안”…민선 9기 청사진 제시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260706010002145

글자크기

닫기

부안 신동준 기자

승인 : 2026. 07. 06. 17:44

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

부안형 신바람 기본사회 추진…전 군민 월 30만원 기본소득 추진
권익현
권익현 부안군수가 6일 오후 군청 5층 대회의실에서 기자간담회를 열고 기자들의 질문에 답변하고 있다. /신동준 기자
권익현 전북 부안군수가 민선 9기 출범과 함께 '함께 누리는 행복, 신바람 나는 부안'을 새로운 군정 비전으로 제시하며 군민 모두가 성장의 결실을 함께 누리는 지역을 만들겠다는 포부를 밝혔다.

권 군수는 6일 군청 5층 대회의실에서 기자간담회를 열고 민선 9기 군정 운영 방향과 핵심 추진 과제를 발표했다.

권 군수는 "군민 누구도 소외되지 않고 성장의 성과를 함께 나누는 부안, 지역 곳곳에 활력이 넘치고 군민의 삶에 실질적인 변화가 나타나는 부안을 만들겠다"며 "민선 9기는 부안 대도약을 완성하는 중요한 시기가 될 것"이라고 말했다.

이를 위해 △신바람·햇빛소득 단계별 완성 △RE100 산업단지 지정 및 첨단기업 유치 △부안역 신설을 비롯한 T자형 철도망 국가계획 반영 등 3대 도전에 군정 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

또 △군민의 삶을 지키는 민생군정 △부안형 기본사회 실현 △미래 성장동력 육성 △군민이 주인인 열린 행정 등 민선 9기 정책방향을 제시했다.

권 군수는 에너지 이익 공유 정책도 핵심 공약으로 제시했다.

그는 "부안 앞바다의 바람과 마을 공유지, 공공 유휴부지를 활용해 해상풍력과 태양광 발전 수익을 군민에게 돌려주는 에너지 이익 공유정책을 펼치겠다"며 "2026년에는 농어촌 기본소득 준비금을 지급하고 기본사회 조례 등 제도적 기반을 마련해 2027년부터 2029년까지 햇빛소득과 농어촌 기본소득을 결합해 2030년 이후에는 전 군민 월 30만원 이상의 기본소득 체계를 완성시키겠다"고 강조했다.

그는 "군민 화합과 부안 대도약의 길에서 군정이 올바른 뱡향으로 나아갈 수 있도록 든든한 나침판이 되어 주시기를 부탁 드린다"며 "언론인 여러분의 목소리를 군정 발전의 소중한 자산으로 삼겠다"고 말했다.

그러면서 "'함께 누리는 행복, 신바람 나는 부안'이 구호에 그치지 않고 군민의 삶 속에서 체감되는 변화가 되도록 저와 부안군 모든 공직자는 혼신의 힘을 다하겠다"면서 "군민께서 주신 믿음에 반드시 성과로 보답하겠다"고 덧붙였다.


신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“이런 애국기업 못잃어”…한성기업에 부는 이례적 ‘돈쭐’ 바람, 왜

캐나다 잠수함 사업자 현지 6일 발표…한화오션, 독일 TKMS와 최종 승부

60조 加잠수함 D-1…한국 ‘50만개 일자리’ vs 독일 ‘NATO·북극’ 총력전

HD현대, 加 60조 잠수함 수주전 힘 보탠다…‘조선·정유·건설’ 전방위 협력

[단독] 롯데百, 영등포점 재입찰 참여…세 번 유찰 끝 단독 입찰

‘홀란 원맨쇼’ 노르웨이, 브라질 격침 ‘8강행’… 득점왕 경쟁도 활활

靑 “호남 반도체 클러스터 광주군공항 부지에 조성”

지금 뜨는 뉴스

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

현대차, TCR 월드투어 시즌 2승…‘아반떼 N’ 질주 계속

EV·HEV ‘투트랙’ 통했다…기아 친환경차 매출 31% 신기록