한일 양국 경제공동체 추진…우리 국민 10명 중 7명 ‘긍정적’

대한상의, '한일 관광협력 및 공동체 추진 조사' 결과 발표

K-001 0 /대한상의

한국 국민의 10명 중 7명이 한일 양국의 경제공동체 추진에 대해 긍정적인 태도를 보였다. 일본 국민은 10명 중 6명이 긍정적인 의사를 보인 것으로 알려졌다.7일 대한상공회의소는 한국리서치에 의뢰해 한국과 일본 국민 500명씩을 대상으로 실시한 '한일 관광협력 및 경제공동체 추진에 관한 의견 조사' 결과를 발표했다. 조사에 따르면 한일 양국이 EU 같은 경제공동체를 구성하는 방안에 대해 우리 국민 52.6%는 '당장은 어렵지만 중장기적으로 추진할 필요가 있다'고, 17.2%는 '적극 찬성하며 조속한 추진이 필요하다'고 답했다. 국민의 69.8%가 경제공동체 구성에 대해 찬성한 것이다.일본 국민 역시 절반을 넘은 59.8%가 찬성의 뜻을 밝혔다. 특히 최근 5년내 한국을 방문한 적 있는 일본국민의 찬성 비율(74.5%)이 방문 경험이 없는 국민(45.4%)을 크게 웃돌았다. 이는 양국 교류가 경제 협력에 대한 우호적 인식으로 이어지고 있음을 시사한다.한일 경제공동체 구상은 글로벌 통상질서 재편 대응 등 생존전략의 일환으로 최태원 대한상의 회장이 국회 강연과 언론 인터뷰 등을 통해 수차례 강조한 바 있다.한일 관광 협력 확대를 바라는 목소리도 많았다. 우리 국민 76.8%, 일본국민 58%가 '관광 협력 확대'에 대해 찬성했다. 이 배경에는 양국 국민 모두 '관광산업 및 내수 경기 활성화에 대한 기대'(韓 71.1%, 日 63.1%)를 첫 손에 꼽았다. 반대 이유의 경우 가장 우려하는 지점에서 온도 차를 보였다. 한국국민은 '역사·감정적 갈등 심화 우려'(51.2%), '양국관계가 아직 충분히 성숙하지 않았기 때문'(45.2%)이라고 많이 답한 반면, 일본국민은 '치안·안전 문제'(71.7%), '역사·감정적 갈등 심화 우려'(54.7%)를 차례로 꼽았다.구체적으로는 양국 간 출입국 간소화에 양국 모두 우호적 입장을 보였다. '여권 없이 자국 주민증만으로 한일 간 출입국을 허용하는 방안'에 대해 한국국민 60.4%, 일본국민 44.8%가 찬성의 뜻을 밝혀, 반대(韓 32.8%, 日 35%) 의견을 앞질렀다. 찬성하는 이유로 양국 모두 '여행절차 편의성 증대'(韓 85.8%, 日 88.8%)와 '여권발급·재발급 비용 절감'(韓 43.7%, 日 52.7%)을 들었다.일본국민의 여권 보유율은 2025년 2월 기준 17.5%(일본 외무성)로 낮은 수준이다. 전문가들은 언어소통에 대한 부담, 엔저 기조, 여권발급 비용 등을 원인으로 지적하며 이러한 장벽이 개선될 경우 일본인의 해외 이동성이 확대되면서 방한 여행객 역시 자연스럽게 늘어날 것으로 전망하고 있다.다만 제3국에 대한 단일비자 적용에 대해서는 찬반 의견이 첨예하게 대립했다. '한국 또는 일본 비자 중 하나만 발급받은 제3국 국민이 양국을 연계하여 방문할 수 있도록 하는 비자 상호인정 제도의 도입'에 대한 질문에 한국은 찬성(50%)이 반대(45.2%)를 근소하게 앞선 반면, 일본은 반대(38.6%)가 찬성(34.6%)을 소폭 상회했다.'비자 상호인정 제도'가 시행되면 일본 비자를 받고 일본을 방문한 제3국의 여행객이 별도의 한국 비자 발급절차 없이 한국으로 건너와 여행할 수 있게 된다. EU 회원국 간 무비자 통행을 규정한 '솅겐조약'에 빗대어 '한일판 솅겐조약'으로도 불리는 이 제도가 도입될 경우 대한상의 연구결과('25.7월 한일 관광협력 경제효과 분석) 최대 184만 명의 방한 관광객 추가 유치가 가능하다.한일판 솅겐조약을 찬성하는 이유에 대해서는 양국 모두 '외국인 관광객 증가로 내수 활성화 기대'(韓 69.2%, 日 63%)를 꼽았고, 반대 이유로는 한국국민은 '외국인 불법체류·취업자 증가 우려'(66.4%)를, 일본국민은 '국내 치안 불안 및 범죄 증가 우려'(74.6%)를 가장 많이 꼽았다.양국 모두 교통카드나 간편결제 호환에 대해서는 긍정적인 반응을 보였다. '교통카드 상호 호환이 여행편의성에 도움이 될지'를 묻는 질문에 우리 국민 83%, 일본국민 64.2%가 '도움이 된다'고 답했다. '간편결제 상호 연동'에 대해서도 한국국민의 85.6%, 일본국민의 66%가 '도움이 된다'고 응답했다.실제 한일 양국에서는 별도의 교통카드 대신 본인이 보유한 신용카드나 스마트폰을 개찰구에 태그해 이용하는 '오픈루프(Open-loop)' 결제로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있다. 일본은 도쿄메트로를 비롯한 주요 철도사업자를 중심으로 올해 3월 오픈루프 결제를 도입하였으며, 우리나라도 서울시가 2030년까지 국제 신용카드 비접촉 결제 표준(EMV 규격) 기반의 오픈루프 교통결제체계 구축을 추진 중이다.박범석 한국관광공사 국제마케팅실장은 "간편결제 사용은 결제 편의성 뿐 아니라, 부수적으로 제공되는 각종 할인과 마케팅 혜택 때문에 외래관광객의 선호도가 점증하는 추세"라며 "자국 간편결제를 바로 쓸 수 있는 결제인프라가 확대된다면 여행객들의 만족도가 크게 올라갈 것"이라고 밝혔다.