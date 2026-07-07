‘수백만원 혈세’ 축하연 앞두고…안양시의회, 개원 첫날부터 파행 위기

국민의힘 “기본 절차 무시한 시민 기만…공식 사과하라” 전면 공세

7일 오전 의장단 선출·오후 개원식 예정…‘혈세 낭비’ 비판 고조

안양시의회전경 0 안양시의회 전경.

제10대 안양시의회가 전반기 출범을 앞두고 다수당인 더불어민주당의 의장 후보 정견발표 미신청으로 원구성 파행 우려에 휩싸였다. 소수당인 국민의힘은 이를 '시민 기만이자 의회 기능 마비'로 규정하며 전면적인 대시민 사과를 요구하고 나섰다.안양시의회 국민의힘은 6일 성명을 내고 "7일 예정된 전반기 의장·부의장 선거가 더불어민주당의 당내 혼선과 독선으로 파행 위기에 놓였다"며 책임론을 정면으로 제기했다.이번 사태의 발단은 의장단 선거의 필수 절차인 '정견발표 신청' 미이행이다.안양시의회 회의 규정에 따르면 의장단 선거 후보자는 선거 전날인 6일 오후 6시까지 의회사무국에 정견발표 신청서를 제출해야 한다. 그러나 더불어민주당은 당내 조율 등을 이유로 기한 내에 신청서를 제출하지 않은 것으로 확인됐다.이에 대해 국민의힘은 "의회 운영의 가장 기본적인 절차마저 무시한 처사"라며 "향후 2년간 시의회를 이끌 중대한 책임의 과정을 망각한 채 시민과의 약속을 저버렸다"고 비판했다.특히 이번 파행 우려는 의장단 선출 당일, 수백만 원의 예산이 투입되는 공식 개원 행사를 앞두고 발생했다는 점에서 비판 여론을 피하기 어려울 전망이다. 시의회는 7일 오전 의장단 선출을 시작으로, 오후 2시 개원식, 오후 2시 30분 시장 및 각계 인사를 초청한 개원 축하연을 연이어 개최할 예정이었다.국민의힘은 "엄중한 일정 속에서 다수당의 무책임한 행태가 결국 의회 전체의 기능 마비로 이어졌고, 시의회의 위신 실추와 함께 시민들에게 커다란 실망감을 안겼다"고 지적했다. 그러면서 공식적인 대시민 사과, 당내 사정을 빌미로 한 의회 파행 행위 즉각 중단, 대의기관 정상 운영을 위한 책임 있는 선거 동참 등을 강력히 촉구했다.국민의힘 관계자는 "안양시의회는 특정 정당의 이해관계를 대변하는 곳이 아닌, 시정에 대한 견제와 균형을 바로 세우는 공적 기관"이라며 "앞으로도 원칙과 상식을 바탕으로 의회 정상화와 책임정치 구현을 위해 대처해 나갈 것"이라고 강조했다.이에 대해 더불어민주당 관계자는 "안양시공무원노조가 유력 의장 후보인 최다선 A 의원의 도덕성 문제를 제기하며 연일 의회 앞 시위를 벌이고 있어, 신중한 선택을 두고 고심하는 상황"이라며 정견발표서 미제출 배경을 설명했다. 이어 "이는 단순히 의원 개인의 판단으로 결정할 문제가 아니라, 지역위원회와의 조율을 거쳐 신중하게 최종 입장을 정리해야 할 사안"이라고 덧붙였다.