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중기벤처 중소

중기부, 고환율 피해 수출기업 1200개사 지원

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오세은 기자

승인 : 2026. 07. 07. 12:00

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고환율 피해 수출기업 위한 수출바우처 3차 모집 실시
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중소벤처기업부는 고환율 장기화로 경영 부담이 커진 수출 중소기업을 지원하기 위해 수출바우처 3차 모집을 8일부터 실시한다고 7일 밝혔다.

최근 고환율이 장기화되면서 원부자재 수입 비중이 높은 수출 중소기업의 경영 부담이 가중되고 있다. 원자재 수입 단가 상승으로 제품을 수출해도 남는 이익이 줄어들면서, 수출기업이 체감하는 어려움도 커지고 있다.

중기부는 이번 모집을 통해 470억 원 규모로 약 1200개사를 지원할 계획이다. 특히 고환율로 경영부담이 커진 수출기업을 집중 지원하고, 기존 수출바우처 참여기업 중 고환율 피해가 있는 기업에 대해서도 추가 한도 지원을 허용해 현장 수요에 유연하게 대응할 계획이다.

아울러 수출기업의 위험관리 역량을 강화하기 위해 무역보험료 지원 한도를 기존 1000만원에서 2000만원으로 한시 확대한다. 이를 통해 환율 변동과 대외 불확실성으로 인한 부담을 완화하고, 기존 수출계약의 안정적 이행과 신규 수주 확보를 지원할 예정이다.

이번 공고는 대외여건 악화로 어려움을 겪는 수출기업이 기존 시장을 안정적으로 유지하고 새로운 수출 기회를 확보할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 특히 고환율 피해기업은 단기간의 수출 확대보다 거래 유지와 손실 최소화가 우선인 만큼, 이번 지원을 통해 중소기업의 수출 감소를 방지하고 안정적인 수출 기반을 유지할 수 있도록 뒷받침할 계획이다.

중기부는 이번 공고가 올해 마지막 수출바우처 모집으로 예상되는 만큼, 지원이 시급한 기업들이 적기에 혜택을 받을 수 있도록 할 방침이다. 기존 참여기업의 후속 수요까지 감안해 현장 체감도가 높은 지원이 이뤄지도록 운영할 계획이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "고환율과 대외 불확실성으로 수출 여건이 어려운 만큼, 이번 추가 공고는 현장에서 가장 절실한 기업을 신속히 지원하기 위한 조치"라며 "특히 올해 마지막 공고인 만큼 지원이 꼭 필요한 기업들이 기회를 놓치지 않도록 세심하게 챙기겠다"고 밝혔다.
오세은 기자

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