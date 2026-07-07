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경북 K-뷰티, 인터참 코리아서 212만달러 수출 계약 성과

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안동 문봉현 기자

승인 : 2026. 07. 07. 09:45

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도내 30개 기업 참가…240만달러 수출 상담 진행
미진화장품 200만달러 계약 체결 등 해외시장 공략 속도
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지난 1일부터 3일까지 서울 코엑스에서 열린 '2026 인터참 코리아에 참가한 경북도내 뷰티기업들이 상담을 하고 있다./경북도
경북 K-뷰티 기업들이 국내 최대 뷰티 전문 전시회에서 잇따라 수출 성과를 올리며 해외시장 경쟁력을 입증했다. 경북도는 공동관 운영과 수출상담회를 통해 지역 기업들의 해외 판로 확대에 속도를 낸다는 계획이다.

경북도는 지난 1일부터 3일까지 서울 코엑스에서 열린 '2026 인터참 코리아(InterCHARM Korea)'에 참가해 240만달러 규모의 수출 상담과 212만달러 규모의 수출 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

인터참 코리아는 국내외 5000여 개 뷰티 브랜드와 4000여 명의 해외 바이어가 참가하는 국내 최대 규모의 화장품·뷰티테크 전문 전시회다. 화장품 원료 전문 전시회인 '인코스메틱스 코리아'와 함께 열려 원료부터 완제품까지 최신 뷰티 산업을 한자리에서 선보이는 글로벌 비즈니스 플랫폼으로 평가받고 있다.

도는 이번 전시회에서 '경북 K-뷰티 공동관'을 운영하고 도내 뷰티기업 30개 사가 참여하는 수출상담회를 마련했다. 공동관에는 강소 뷰티기업 6개 사가 참가해 제품을 전시·홍보했으며, 해외 바이어와의 1대1 상담을 통해 실질적인 계약과 해외시장 진출 기반을 확보했다.

가장 큰 성과는 ㈜미진화장품이 거뒀다. 미국 I사와 중국 A사 각각과 100만달러 규모의 개발 및 수출 계약을 체결해 모두 200만달러 규모의 계약을 성사시켰다.

㈜바이오바이오는 풋샴푸와 풋데오 미스트가 해외 바이어가 선정하는 '더 라이징 어워드(The Rising Awards)' 수상 제품으로 선정돼 기술력과 시장성을 인정받았으며, 대만 D사와 2만달러 규모의 수출 계약을 체결했다.

이 밖에도 ㈜담을은 홍콩 Y사와 화장품 및 뷰티기기 분야에서 2만달러, ㈜KC테크놀러지는 중국 S사와 두피·모발 편광시스템 분야에서 2만2000달러 규모의 계약을 맺었다. ㈜제이앤코슈는 파라과이 P사와 닥터펩티 제품으로 2만5000달러, 카자흐스탄과 키르기스스탄 등 중앙아시아 유통업체 K사와 스킨케어 제품으로 3만2000달러 규모의 수출 계약을 체결했다.

도는 이번 전시회 성과를 바탕으로 해외 바이어와 지역 기업 간 협력을 확대하고, 상담 단계에 있는 수출 건이 실제 계약으로 이어질 수 있도록 사후 관리와 맞춤형 지원을 강화할 방침이다.

양금희 도 경제부지사는 "이번 전시회를 통해 지역 뷰티기업들의 우수한 기술력과 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "경북 K-뷰티 기업들의 해외시장 진출을 지원하는 비즈니스 플랫폼을 지속적으로 확대해 세계 시장 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
문봉현 기자

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